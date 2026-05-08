A raíz de altas temperaturas, la sección 16 del SNTE defiende recorte del ciclo escolar

Leonel Mayorga, líder de los maestros del SNTE en Jalisco.

Debido a que en las aulas se registran temperaturas de hasta 38 grados, con 30 o 40 alumnos por grupo y donde la amplia mayoría de salones no tienen aire acondicionado y ni siquiera ventiladores, la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) defiende la decisión del gobierno federal de recortar el calendario escolar al 5 de junio.

Leonel Mayorga Anaya, líder de la sección 16 del SNTE, explicó que en realidad al cerrar clases el 5 de junio, son 12 días los que se reducen las actividades para los alumnos y no cuatro semanas como se ha dicho.

La otra razón que expuso la Secretaría de Educación para terminar las clases en forma temprana, es por el Mundial de Futbol, dijo Leonel Mayorga, quien entiende la molestia de los padres de familia por el cierre anticipado de clases en educación básica.

“Uno es por el tema del clima, que nosotros ya habíamos planteado desde hace tres años, porque estamos en salones donde hay 30 o 40 niños. Yo medí la temperatura a 36, 37 y hasta 38 grados, hablo de la zona metropolitana, no estoy hablando de Puerto Vallarta o Melaque, ni de la Costa, donde no tenemos aires acondicionados, no tenemos ni siquiera ventiladores”, argumentó.

El dirigente magisterial señaló que la coyuntura actual debe aprovecharse para debatir de fondo el tema de que el calendario escolar, debe regresar a como estuvo hace 30 años o más, cuando las clases comenzaban en septiembre y concluían en junio. Esa petición la sostiene el SNTE para todo el país.

Poco a poco, relató, cada año fueron incrementando días, sin justificar si realmente eso les sirve a los alumnos, cuando muchos de ellos ya terminan el ciclo escolar saturados y no les significa un aumento en su rendimiento escolar.

“Nosotros como representación sindical de la sección 16 creemos que tendríamos que ir al fondo de esto y no solo ahora que viene el Mundial, sino también revisar el tema del calendario para los próximos ciclos escolares y que sea un calendario escolar -insisto- que le abone a la mejora de los aprendizajes de los niños y a la mejora profesional de mis compañeras y compañeros maestros. Vi una nota que dice que en Canadá el ciclo escolar termina el 6 de junio y allá no suspendieron clases. Lo que nos dice la nota es que en Canadá el ciclo escolar empieza después de la primera semana de septiembre y termina en la tercera semana de junio”, dijo.

Así como Canadá tiene un calendario escolar más corto que México, lo mismo sucede en Estados Unidos y en España y México tendría que asumir esos ejemplos para regresar al ciclo escolar de septiembre a junio.