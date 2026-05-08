Supera SITEUR 15.3 millones de pasajeros mensuales y proyecta récord histórico en 2026

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El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) consolida su papel como eje central de la movilidad masiva en la Zona Metropolitana de Guadalajara, al registrar un crecimiento sostenido en la demanda y perfilar niveles históricos de operación durante 2026.

En el primer trimestre del año, SITEUR movilizó en promedio 15 millones 317 mil 453 pasajeros mensuales, lo que representa un incremento de 8 por ciento frente al mismo periodo de 2025. En términos diarios, el sistema pasó de atender 466 mil 780 personas en 2025 a 560 mil 348 usuarios diarios en 2026.

Las proyecciones anticipan que para octubre de 2026 se alcanzará un nuevo máximo histórico, con cerca de 18 millones de pasajeros en un solo mes, consolidando la confianza de las y los usuarios en el transporte público masivo.

Al cierre de 2025, el sistema había registrado un promedio mensual de 14 millones 427 mil 061 pasajeros, con un punto más alto en octubre de ese año, cuando se movilizaron 16 millones 344 mil 668 usuarios. Para 2026, las estimaciones prevén un promedio mensual superior a 15 millones 300 mil pasajeros en el último trimestre.

Los resultados confirman la consolidación del transporte masivo como una solución eficiente, sostenible y de alta capacidad para la movilidad urbana, fortaleciendo el servicio en las cuatro líneas de Mi Tren, los sistemas Macro Periférico, Macro Calzada, las rutas alimentadoras de Mi Transporte Tren Ligero y próximamente, la Línea 5 Macro Aeropuerto.