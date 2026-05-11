Colegios particulares le piden a la SEP no hacer cambios al calendario escolar

Los niños se verían afectados al recortar el ciclo escolar al 5 de junio.

La Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) que agrupa a 52 federaciones con cerca de tres mil colegios afiliados en todo el país, hizo un llamado enérgico al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para que no se modifique el ciclo escolar.

Ana Luisa Domínguez Gasca, presidenta de la CNEP, pidió que se mantenga el calendario pactado originalmente y así respetar el esfuerzo de docentes, alumnos y familias por concluir el ciclo de manera ordenada y satisfactoria.

“Desde el sector de la educación privada en México, manifestamios nuestra profunda preocupación e inconformidad, ante el anuncio realizado el 7 de mayo por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, de culminar el ciclo escolar el próximo 5 de junio. Hacemos un llamado respetuoso pero enérgico a la SEP para entablar un diálogo que permita a las escuelas particulares mantener el calendario original”, subrayó.

La CNEP reconoció la facultad de la autoridad educativa para emitir directrices. Sin embargo, consideró que esta medida impacta de manera directa en la calidad académica y la planeación pedagógica de los planteles educativos.

La agrupación de colegios particulares centró en tres los puntos de su inconformidad con el recorte del calendario escolar.

Académico. Las escuelas particulares operan bajo una planeación curricular rigurosa. Un recorte inesperado en los días efectivos de clase compromete el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje

Estabilidad familiar. El adelanto del fin de curso genera un desajuste imprevisto en la organización de las familias mexicanas, afectando la dinámica laboral de los padres y el resguardo seguro de los estudiantes.

Autonomía Operativa. Los colegios defienden el derecho a agotar el tiempo de enseñanza programado para garantizar que ningún contenido quede pendiente.

Las escuelas particulares reiteraron el compromiso de colaborar con las autoridades educativas, siempre que las decisiones prioricen el derecho superior de la niñez a una educación completa y de excelencia.

Entre las escuelas de Guadalajara que firman este llamado están el Colegio Martínez Negrete -situado en el barrio de Analco-, Colegio Finlandés -con sedes en Zapopan y Tlajomulco-, el Colegio Fray Antonio Alcalde -localizado en la colonia Villaseñor- y el Instituto Nueva Galicia, -ubicado en el centro de Guadalajara-.