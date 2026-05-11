Destaca Lemus que Ejército haya apostado por Jalisco para exposición “La Gran Fuerza de México”, en el marco de la Copa del Mundo

Autoridades de diferentes niveles de gobierno, en la inauguración

En un reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas en el país y fomentar la proximidad con la ciudadanía, Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado de Jalisco, participó en el arranque de la exposición militar “La Gran Fuerza de México”.

La exhibición está a cargo del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional y cuenta con la participación de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

Al reafirmar su compromiso para fomentar el acercamiento social, al deporte y una sana convivencia, informó que las actividades estarán abiertas al público en general, de manera gratuita, a partir de hoy en el Parque General Luis Quintanar, en el municipio de Guadalajara y concluyen el 5 de junio.

La actividad está a cargo de las Comandancias de la V Región Militar y de la 15ª Zona Militar.

“Las niñas y los niños van a poder admirar el equipamiento que tienen nuestras Fuerzas Armadas, pero sobre todo, también el entrenamiento y el compromiso que se tiene para salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. Asimismo, cómo atender a la ciudadanía en situaciones de riesgo, como es el Plan DN-III”, afirmó Lemus Navarro.

El Gobernador de Jalisco destacó que el Ejército Mexicano haya apostado por en Jalisco la exposición en el marco de la próxima Copa del Mundo, en un espacio significativo para la ciudad, el parque “Luis Quintanar”, quien fue el primer Gobernador Constitucional en la entidad.

“Me dijo el General Trevilla ‘quiero que las niñas, los niños y la ciudadanía de Jalisco puedan ver lo que la Fuerza Aérea, lo que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional hacen por México’. Así que bienvenida a ‘La Gran fuerza de México’ y niñas y niños de Jalisco (...), disfruten mucho de esta exposición, pero sobre todo, lleven siempre en su corazón el amor por nuestra patria”, compartió el mandatario estatal.

En la inauguración, las autoridades de los tres niveles de gobierno presenciaron el vuelo de tres aeronaves T6 de la Fuerza Aérea Mexicana, en una formación táctica, que sobrevolaron el espacio aéreo para mostrar la destreza del alto grado de disciplina y adiestramiento de las habilidades de precisión de los pilotos del Escuadrón Aéreo 204, quienes velan por la seguridad de la nación.

Porfirio Fuentes Vélez, General de División de Estado Mayor y Comandante de la V Región Militar, mencionó que la exposición demuestra que las Fuerzas Armadas no son ajenas a la sociedad, por el contrario, cada elemento es parte del pueblo mexicano.

Fuentes Vélez señaló que se trabaja todos los días por la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos, por lo que la muestra se convierte en un espacio en el que la sociedad puede dialogar con los soldados, pilotos y guardias nacionales, así como confirmar que, detrás del uniforme, existen mujeres y hombres que comparten los mismos valores, preocupaciones y amor por nuestra patria.

“Esta exposición representa mucho más que la muestra de vehículos, equipo, capacidades o actividades institucionales, representa, sobre todo, el encuentro entre las Fuerzas Armadas y el pueblo de México”, recalcó Fuentes Vélez.

Uno de los propósitos de esta exhibición es fortalecer la cercanía con la ciudadanía y generar una verdadera sinergia con la población, una relación basada en la confianza y en el respeto mutuo y en la convicción de que los grandes desafíos nacionales solamente pueden enfrentarse cuando se actúa unidos.

“Por ello, deseo expresar un amplio y sincero reconocimiento al Gobierno del Estado de Jalisco, encabezado por el señor Gobernador, por su entusiasmo, disposición y permanente apoyo a las Fuerzas Armadas”, declaró el Comandante de la V Región Militar.

“La cooperación y colaboración interinstitucional que existe entre las autoridades estatales, municipales y federales, junto con el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, constituyen un elemento fundamental para continuar fortaleciendo la seguridad, la estabilidad de esta importante entidad federativa y de todo México, cuando las instituciones trabajan coordinadamente, los resultados se multiplican”, añadió.

ACTIVIDADES PARA TODOS

Dentro de la exposición se llevan a cabo dinámicas de aproximación con la ciudadanía, en las que también estarán al alcance de las personas los vehículos militares, además de actividades con stand alusivos a los trabajos diarios del personal militar, módulos de Plan DN-III-E, stand de transmisiones, industria militar, planteles militares, fuerzas especiales y tener a la mano módulos de información y orientación para el público.

Entre las actividades, también las familias podrán recrearse al pasear en la tirolesa, escalar la torre rappel, realizar el circuito de la pista de obstáculos.

En el arranque de la exposición estuvieron presentes, además del gobernador: Julio César Islas Sánchez, General de Brigada de Estado Mayor y Comandante de la XV Zona Militar; José Martín Luna de la Luz, General de División de Estado Mayor y Comandante de la V Coordinación Territorial de la Guardia Nacional; José Luis Martínez Rojas, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Jalisco; y Rodolfo Chiñas Rosales, General de Ala Piloto Aviador de Estado Mayor y Comandante de la 10ª Zona Aérea Militar, entre otras autoridades.