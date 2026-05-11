En Jalisco se han registrado 11 perros afectados por el gusano barrenador

Sara Nuño, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies.

Después del ganado vacuno, los perros son la segunda especie más afectada por el gusano barrenador.

En Jalisco, hay un acumulado de 286 casos de animales afectados por el gusano barrenador, de los cuales, 254 son vacas y le siguen 11 perros.

En ese contexto, sin generar alarma, Sara Nuño, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies de Jalisco, hizo un llamado a las personas que tienen perros como mascotas, que los revisen todos los días para detectar cualquier herida que pudiera estar infectada del gusano.

La veterinaria acudió al Congreso del Estado, con el diputado del PT, Sergio Martín Castellanos, para socializar las medidas preventivas que deben seguirse para cuidar a los perros. De gatos no hay ni un solo caso registrado en la entidad.

“Estamos impresionados porque es la segunda especie afectada en toda la república. Queremos hacer conciencia en todo el mundo del cuidado que tienen que tener con sus mascotas porque a veces ni siquiera es necesario tener una herida. A veces, las mucosas también pueden ser fuente de entrada, en una pequeña lesión que tengan, entonces, esa es la razón de que estamos aquí. Tenemos que hacer conciencia”, dijo.

La especialista precisó que las personas que tengan perros deben tenerlos en sitios limpios y revisarlos a diario.

“En primer lugar, tienen que estar en condiciones higiénicas; esa sería la primera parte, y la segunda, es que todos los días, los revisen. Que aprovechen el acariciado, el juego, para checar que no haya ninguna herida y más aún que esté infectada. Datos oficiales yo no tengo, de Jalisco no tenemos el número, pero en total, tenemos 4 mil 300 casos de perros acumulado desde 2024, cuando comenzó el problema. En todo el país”, subrayó.

El dato de los 11 perros que han sido afectados por el gusano barrenador en Jalisco, lo dio el director general de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), Armando César López Amador.

El Colegio de Médicos Veterinarios y la Agencia de Sanidad realizan trabajo coordinado, con el apoyo de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional del Congreso, para difundir las acciones preventivas que deben tomar todas las personas que tengan mascotas y animales bajo su cuidado.