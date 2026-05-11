Jalisco mantendrá intacto el calendario escolar; SEP también

El Gobierno de Jalisco confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá conforme al calendario original, luego de que la Secretaría de Educación Pública federal desistiera de la propuesta para adelantar el fin de clases al 5 de junio y dejara carta abierta a los Estados de tomar la decisión.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo que desde el inicio la postura del Estado fue rechazar cualquier modificación al calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación, al considerar que la medida afectaría a estudiantes, docentes y familias.

“Lo más importante para Jalisco son nuestras niñas, nuestros niños en su educación, las maestras, los maestros y, por supuesto, también los padres y las madres de familia. Esta decisión fue completamente equivocada”, afirmó.

El mandatario estatal señaló que adelantar el cierre del ciclo escolar habría perjudicado el aprendizaje de los estudiantes y también tendría repercusiones para madres trabajadoras, al dejar antes de tiempo a los menores en casa.

“Que no exista ninguna modificación, ni que se anticipe el término del ciclo, ni que se anticipe el próximo ciclo escolar”, insistió Lemus, quien además consideró que la propuesta federal debió limitarse únicamente a la Ciudad de México si el objetivo era atender inconformidades magisteriales.

El gobernador aseguró además que Juan Carlos Flores Miramontes expresó el rechazo de Jalisco durante las reuniones nacionales de autoridades educativas, aunque dijo que ese posicionamiento no fue difundido por la federación.

Por su parte, el secretario de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, reiteró tras la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas que la entidad mantendrá el calendario ya establecido.

“Jalisco ya tiene un calendario, ya se publicó, lo vamos a mantener porque esa ha sido la instrucción del gobernador. Atender primero a los niños y a las niñas”, declaró.

Flores Miramontes añadió que también se busca respetar el trabajo de planeación realizado por directivos, supervisores y docentes durante el ciclo escolar, por lo que el periodo lectivo concluirá “como ya está previsto en Jalisco”.

La propuesta de adelantar las vacaciones fue impulsada inicialmente por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, pero finalmente el gobierno federal decidió mantener sin cambios el calendario escolar vigente.