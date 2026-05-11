Turismo de reuniones deja 55 mil mdp y más de 87 mil empleos en Jalisco durante 2025

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Con más de 63 mil reuniones y 5.5 millones de asistentes, Jalisco consolidó su liderazgo nacional e internacional en turismo de reuniones durante 2025, generando una derrama económica superior a 55 mil millones de pesos y más de 87 mil empleos.

El Estudio de Relevancia Económica de las Reuniones en Jalisco 2025, presentado por STA Consultores S.C. con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, destacó el papel estratégico de Guadalajara y Puerto Vallarta dentro del mercado global, así como la relevancia de sectores como salud, farmacéutico, educación, construcción, banca y aseguradoras como principales impulsores de este segmento.

Crecimiento sostenido: 11.2% más reuniones y 10.3% más asistentes respecto a 2017.

11.2% más reuniones y 10.3% más asistentes respecto a 2017. Impacto económico: 59,649 mdp de gasto total, provenientes de participantes, producción y otros insumos.

59,649 mdp de gasto total, provenientes de participantes, producción y otros insumos. Competitividad global: Uno de cada tres turistas en Jalisco llega por turismo de reuniones.

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Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, subrayó que la industria de reuniones activa una extensa cadena productiva que involucra recintos, hoteles, restaurantes y servicios de movilidad, generando derrama económica directa, indirecta e inducida.

Por su parte, Gustavo Staufert Buclon, Director Ejecutivo de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, enfatizó que Expo Guadalajara es el principal generador económico del sector y que la colaboración entre actores públicos y privados es clave para mantener el liderazgo del estado.

El estudio concluye que el siguiente salto competitivo de Jalisco dependerá no solo de nueva infraestructura, sino también de talento, tecnología, sostenibilidad y articulación estratégica, consolidando al estado como uno de los destinos más competitivos de México y Latinoamérica para congresos, convenciones y eventos internacionales.

La investigación también subrayó que el turismo de reuniones en Jalisco se ha convertido en un motor de innovación, al incentivar la modernización tecnológica de recintos y servicios, así como la profesionalización del talento humano. Estos factores han permitido que la entidad se mantenga en la vanguardia y responda a las exigencias de un mercado cada vez más globalizado.

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Asimismo, se destacó que la sostenibilidad y la movilidad urbana son retos prioritarios para garantizar la competitividad futura del sector. La integración de prácticas responsables y la mejora en la conectividad interna serán determinantes para que Jalisco continúe consolidándose como referente internacional en la organización de congresos y convenciones.