Jalisco lanza micrositio con 2,246 Zonas Pulso de Vida activas

. Juan Carlos Contreras, Director del Escudo Urbano C5, Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH y Sagrario Guzmán Ureña, Subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. (Carlos Zepeda)

Con el compromiso de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), presentó el micrositio estrategiapulsodevida.jalisco.gob.mx/es/, una herramienta digital diseñada para ofrecer respuesta inmediata, acompañamiento y protección en todo el territorio jalisciense.

El portal se convierte en el corazón digital de la Estrategia Pulso de Vida, al unir los esfuerzos de diversas dependencias estatales y municipales para facilitar el acceso a la justicia y la seguridad. Bajo las premisas de accesibilidad y confidencialidad, el sitio permite que cualquier mujer encuentre ayuda a un solo clic de distancia.

Durante la presentación, la titular de la SISEMH, Fabiola Loya Hernández, destacó que el micrositio fortalece las acciones de prevención, orientación y acompañamiento mediante el acceso a información sobre servicios, rutas de atención y ubicación de las Zonas Pulso de Vida. En el evento también participaron Juan Carlos Contreras, director del Escudo Urbano C5, y Sagrario Guzmán Ureña, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.

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Uno de los componentes fundamentales de la plataforma es su mapa interactivo, que geolocaliza 2,246 espacios seguros y de atención distribuidos en todo el estado. La herramienta tecnológica permite que las usuarias identifiquen en tiempo real el punto de resguardo más cercano y garantiza una respuesta ágil y eficiente ante cualquier situación de vulnerabilidad.

Dentro del ecosistema de protección se encuentran las Zonas Pulso de Vida, integradas por tiendas de conveniencia, gasolineras y centros comerciales aliados, todos habilitados como puntos de auxilio con protocolos de seguridad activos y personal preparado para brindar resguardo. Estos espacios se suman a instituciones especializadas como los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), institutos municipales y unidades de atención integral, consolidando una red de apoyo institucional sin precedentes en Jalisco.

El micrositio destaca por su capacidad de respuesta inmediata al concentrar los íconos de auxilio más importantes de la entidad en un solo espacio digital, como el enlace directo al 911 para activar el Código Violeta, que garantiza una conexión inmediata con los servicios de emergencia del estado.