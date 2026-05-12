Por intento de extorsión, un taquero de El Sáuz denunció a funcionarios de Tlaquepaque

. El regidor Luis Eduardo Ramírez, el diputado Alberto Alfaro y el taquero, Isaac Ascensión.

Isaac Ascencio Arroyo, quien es taquero de la colonia El Sáuz, denunció ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción y ante la Contraloría de Tlaquepaque, un intento de extorsión de funcionarios municipales para darle su permiso para trabajar, pese a que desde hace 30 años su papá laboraba en el mismo sitio y ahora lo hace él y solo buscaba cambiar la licencia a su nombre.

Segú su relato y la denuncia que interpuso ante las autoridades, la delegada municipal de El Sáuz y Loma Bonita, Silvia Loza, le pidió 50 mil pesos para que se le autorizara el permiso y en el Ayuntamiento le quieren cobrar 38 mil pesos, por varios años en los que la taquería no estuvo activa y les piden pagar por el tiempo que estuvo sin trabajarse el lugar.

Tras negarse a pagar la extorsión y los permisos de varios años, el comerciante dijo que a la taquería llegaron inspectores y le pedían dos mil pesos quincenales para no clausurar el negocio. Por eso, presentó la denuncia.

“Entonces, la verdad yo me rehusé, me vine a seguir trabajando, a lo que viniera y fue cuando empezaron a llegar los inspectores a quererme cobrar dos mil pesos por quincena. Sinceramente, disculpen las palabras pero yo los mandé a … la neta y yo como les dije, tú me pones clausurado y yo te voy a dar una … porque yo fui seis meses (a solicitar el permiso), de 9 de la mañana a 2 de la tarde, diario (y no se me otorgó)”, dijo.

El regidor de Tlaquepaque, Luis Eduardo Ramírez y el diputado Alberto Alfaro, ambos del PVEM, dijeron que hay otros casos similares, pero los comerciantes tienen miedo de presentar la denuncia.

“Hay gente que no se atreve. Lo vuelvo a decir, esta es la casa del pueblo y quien quiera venir a alzar la voz, bienvenido. Le vamos a dar seguimiento en la Fiscalía Anticorrupción, yo como presidente de la Comisión de Vigilancia, yo personalmente te prometo que le voy a dar seguimiento hasta que llegue esto a las últimas consecuencias. Y si le hago un llamado al Ayuntamiento, que se pongan a trabajar, que ya basta de ocurrencias, ya estamos hartos del discurso de que primero la gente de bajos recursos, cuando lo único que escuchamos en las colonias son puras extorsiones” precisó el legislador.

En las denuncias el comerciante mencionó a Silvia de Loza Gutiérrez, Agente Municipal en Loma Bonita Ejidal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y a Jonathan Torres Sifuentes, titular de la Dirección de Padrón y Licencias.