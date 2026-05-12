Quieren que se aplique Agenda de Defensa para el Campo

Al centro, Maximiano Barbosa, líder de la Confederación de ProductoresAgropecuarios El Barzón y el diputado Martín Franco.

Las iniciativas de reformas a diversas leyes presentadas en el Congreso de Jalisco para lograr apoyos para productores del campo, en especial a los productores de agave, ganaderos, maiceros, cañeros y lecheros, tendrán el respaldo del movimiento El Barzón, que dirige Maximiano Barboza Llamas.

Los productores de agave de diversos estados acudieron al Congreso de Jalisco y ahí se presentaron las directivas de la Confederación de Productores Agropecuarios y Forestales El Barzón y la Unión Nacional de Productores de Agave El Barzón.

El diputado de Morena, Martín Franco, quien es productor agavero en la región de Los Altos, señaló que las organizaciones de productores deben buscar ser más fuertes y así presionar para que se concrete agenda de defensa para el campo.

“Por eso nos estamos organizando el día de hoy, para que tengamos más fuerza a escala local y nacional. Para que nuestras palabras no se queden en el olvido y no se queden abandonadas en un cajón. Necesitamos que los productores reciban lo que tengan que recibir y que se haga justicia para el campo y que se haga justicia por la vía legal, no por la vía de la confrontación”, expresó Franco.

Una lucha que van a dar los productores de agave de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Baja California Sur, será limitar a los tequileros para que no siembren más allá de 20% de la producción nacional. Ahora, ellos producen 80% y eso debe cambiar, advirtió Maximiano Barbosa, líder de la Confederación de Productores Agropecuarios El Barzón.

“Tenemos proyectado que se reglamente la plantación de agave, que hagamos un estudio real de lo que tenemos preparado para consumirse como agave y hagamos un plan de siembre de plantaciones y que invirtamos las cosas: que el productor del campo siembre 80% del agave y solamente le permitan cuando mucho 20% a los tequileros. El tequilero a producir tequila y el productor del campo a producir el agave. Vamos a rescatar el campo para los productores”, dijo.

Maximiano Barbosa señaló que mediante la organización de distintos productores de varios estados del país van a avanzar en acciones que permitan mejorar las condiciones de comercialización y producción agropecuaria.

El legislador local Martín Franco recordó que él presentó una iniciativa para crear la Ley Agavera y hará todo lo posible para que no quede en el olvido.