Muere mujer tras explosión de tanques de gas en fiestas patronales de Amatitán

La explosión registrada durante las fiestas patronales de Amatitán dejó como saldo la muerte de una mujer de 52 años, quien permanecía hospitalizada tras sufrir quemaduras durante el incendio provocado por el estallido de tanques de gas en puestos de vendimia instalados cerca del templo.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que la víctima recibía atención médica en el Hospital Comunitario de Tequila; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones perdió la vida horas después del incidente ocurrido la noche del jueves.

De acuerdo con la actualización emitida por bomberos municipales de Amatitán, seis personas continúan en estado grave, cinco más presentan lesiones regulares y 14 resultaron con heridas leves.

El accidente ocurrió en plena celebración patronal, cuando varios cilindros de gas utilizados por comerciantes de comida y antojitos explotaron en la zona cercana al templo, lo que generó fuego, humo y momentos de pánico entre los asistentes; presuntamente esto fue provocado por pirotecnia usada en los festejos.

Tras el estallido, cuerpos de emergencia municipales y estatales desplegaron un operativo para controlar el incendio, atender a los lesionados y asegurar el área. Paramédicos trasladaron a varios heridos a hospitales de la región debido a quemaduras y lesiones provocadas por la onda expansiva.

Autoridades estatales y municipales continúan con las investigaciones para esclarecer cómo inició el fuego y determinar si existían condiciones de riesgo en la instalación de los puestos y el manejo de los tanques de gas durante la festividad.