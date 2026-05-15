Siete personas continúan hospitalizadas tras explosión en fiestas patronales de Amatitán

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que siete personas permanecen hospitalizadas tras la explosión registrada la noche del jueves durante las fiestas patronales en la plaza principal de Amatitán, incidente en el que una mujer de 52 años perdió la vida.

De acuerdo con la actualización oficial, cinco lesionados fueron dados de alta durante la mañana de este viernes, luego de recibir atención médica por las heridas ocasionadas tras el accidente relacionado con la quema de pirotecnia.

La corporación estatal detalló que, tras el reporte a los números de emergencia, se desplegó un operativo conjunto con servicios municipales, oficiales estatales y cuerpos de atención médica para controlar el incidente, atender a los heridos y asegurar la zona.

En coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco y el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), las personas lesionadas fueron trasladadas inicialmente a hospitales y clínicas de la Región Valles y posteriormente a unidades médicas del Área Metropolitana de Guadalajara.

De manera preliminar, las autoridades reportaron 13 personas lesionadas que requirieron traslado hospitalario. Sin embargo, conforme avanzaron las atenciones médicas y evaluaciones posteriores, se confirmó la muerte de una mujer de 52 años durante la madrugada debido a quemaduras de segundo y tercer grado.

Protección Civil estatal señaló que el incidente ya se encuentra controlado y no representa riesgos adicionales para la población. No obstante, en el sitio continúan trabajando autoridades municipales, estatales y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, instancia encargada de la supervisión relacionada con pirotecnia.

Asimismo, la Jefatura de Inspección, Supervisión y Asesoría de la dependencia mantiene revisiones sobre permisos, autorizaciones y cumplimiento de medidas de seguridad relacionadas con la quema de fuegos artificiales durante las festividades.

Las autoridades estatales informaron que mantienen coordinación con la Fiscalía de Jalisco para las investigaciones que permitan determinar el origen y las causas exactas de la explosión.