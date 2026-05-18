Zapopan reúne a ocho mil corredores en la edición 37 del Medio Maratón Internacional 2026

Con la participación de ocho mil atletas provenientes de 26 estados de México y 11 países, este domingo se celebró la edición 37 del Medio Maratón Internacional de Zapopan, consolidándose como una de las competencias atléticas más importantes del país.

La carrera tuvo salida y meta frente al Palacio Municipal, sobre avenida Hidalgo, y recorrió una ruta certificada y homologada por Mundo de Atletismo en México A.C., bajo el reglamento de World Athletics.

La directora general del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) Zapopan, Alejandra Galindo Hernández, destacó que el crecimiento del Medio Maratón refleja el fortalecimiento deportivo del municipio y su capacidad para albergar eventos de talla internacional.

“Que haya mexicanos en los primeros lugares de esta competencia quiere decir que sigue fortaleciéndose el deporte y qué mejor que en una ciudad como Zapopan”, expresó.

En esta edición participaron corredores de países como Alemania, Finlandia, Francia, Italia, Australia, Suecia, Polonia, Taiwán, Puerto Rico, El Salvador y Estados Unidos, fortaleciendo la proyección internacional del municipio como sede de grandes competencias deportivas.

El recorrido incluyó vialidades como avenida Patria, Paseo Royal Country, avenida Acueducto, avenida Manuel Ávila Camacho, avenida de las Américas y Javier Mina. Además, se instalaron puntos de hidratación, atención médica, seguridad y recuperación para los participantes.

La bolsa de premiación alcanzó un millón 500 mil pesos, un incremento superior al 60 por ciento respecto a la edición anterior, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para atletas de alto rendimiento.

En la categoría varonil, el ganador fue José Luis Santana Marín con un tiempo de 1:04:43, mientras que en la rama femenil la vencedora fue Adela Honorato Domínguez al registrar 1:12:47.

La edición 2026 tuvo temática mundialista rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, integrando el ambiente futbolero con la cultura del running bajo el lema “Zapopan, donde el futbol nos une y el running se vive a otro nivel”.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de eventos fortalecen la identidad deportiva de Zapopan y promueven el turismo, la convivencia y la activación física entre la ciudadanía.