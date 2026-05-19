Policías de Guadalajara se capacitan en mediación y justicia cívica para prevenir conflictos

Con la intención de transformar la manera en que se atienden los conflictos ciudadanos y fortalecer un modelo de seguridad más cercano a la población, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara arrancó el “Taller Especializado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos Aplicados en Justicia Cívica”, una capacitación dirigida a elementos policiales para reforzar herramientas de mediación, conciliación y proximidad social.

El curso, impartido por personal del Instituto de Justicia Alternativa, tendrá una duración de 40 horas y busca preparar a las y los oficiales para intervenir en conflictos vecinales y comunitarios desde el diálogo y la empatía, evitando que las diferencias escalen a escenarios de violencia.

La capacitación representa una apuesta por redefinir el papel de la policía dentro de la sociedad: dejar atrás una visión exclusivamente reactiva y avanzar hacia un modelo preventivo y humano, donde las y los uniformados también puedan fungir como facilitadores de acuerdos y constructores de paz.

Durante el arranque del taller, el Comisario General Ismael Ramírez Méndez llamó a las y los elementos a adoptar estas herramientas no solo como parte de su trabajo operativo, sino como una filosofía de vida enfocada en la conciliación social.

“Llévense estas herramientas no sólo como un manual de operaciones, sino como una filosofía de vida. Sean los mediadores de la esperanza, los guardianes de la concordia y los arquitectos de la paz que nuestra ciudad merece”, expresó el funcionario.

Por su parte, Guillermo Zepeda Lecuona destacó que muchas conductas delictivas tienen origen en conflictos cotidianos que no fueron atendidos adecuadamente desde etapas tempranas.

“Muchos de los delitos más graves comienzan y van evolucionando de una rencilla entre vecinos o de compañeros de trabajo, por eso es tan importante para nosotros la justicia cívica”, señaló.

El taller pone especial énfasis en la escucha activa, la sensibilidad social y la capacidad de conectar con las necesidades de la ciudadanía, especialmente en situaciones de tensión comunitaria. La intención es que las y los policías desarrollen habilidades que les permitan intervenir desde la negociación y la construcción de acuerdos antes de recurrir a mecanismos sancionatorios.

Esta estrategia forma parte de un enfoque de seguridad que prioriza la prevención y la reconstrucción del tejido social, en una ciudad donde los desafíos de convivencia requieren cada vez más respuestas integrales y menos confrontativas.