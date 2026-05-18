Resguardan a “Capitán” tras denuncia por maltrato animal en Tlaquepaque

El perro llamado “Capitán” permanece bajo resguardo y atención especializada luego de ser rescatado tras una denuncia por maltrato animal en la colonia Artesanos, en San Pedro Tlaquepaque.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, informó que la intervención se realizó tras reportes ciudadanos que alertaron sobre presuntas agresiones contra el canino; señaló que personal de Bienestar Animal actuó junto con la Fiscalía del Estado para concretar el rescate y proceder legalmente contra el presunto responsable.

“La sociedad demanda justicia y es consciente de la gravedad de estos hechos”, expresó la presidenta municipal al señalar que el gobierno local dará seguimiento al caso para evitar impunidad.

De acuerdo con la información oficial, el pasado 14 de mayo autoridades acudieron por primera vez al domicilio señalado, aunque no obtuvieron respuesta. Un día después, mediante una orden de cateo autorizada por un juez, personal municipal y agentes estatales ingresaron al inmueble y rescataron al perro.

Rescate Animal en Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Tras la intervención, “Capitán” fue valorado por personal veterinario para revisar su condición física, signos vitales y comportamiento antes de ser trasladado a instalaciones municipales. Actualmente permanece en el área de cuarentena, donde recibe alimento, agua y atención médica especializada mientras continúa su proceso de recuperación física y emocional.

Laura Imelda Pérez Segura informó además que la Fiscalía del Estado ya realizó la detención del sujeto señalado por el maltrato y explicó que se esperaba la audiencia correspondiente para determinar la legalidad de la detención y una posible vinculación a proceso.

Las autoridades municipales señalaron que, debido a que el caso forma parte de una carpeta de investigación, el perro permanecerá bajo protección hasta que existan condiciones para integrarlo al programa de adopción.

El proceso de rehabilitación contempla vacunación, desparasitación, esterilización, evaluación conductual y socialización con otros perros antes de que pueda buscarse un nuevo hogar para el animal.