Mandan a Puente Grande a sospechoso de inducir al suicidio a su pareja; la mujer se lanzó de un tercer piso y murió

La Fiscalía encontró pruebas de que hubo inducción al suicidio

La Fiscalía de Jalisco logró la vinculación a proceso del presunto responsable de la muerte de una mujer, quien a la medianoche del pasado 7 de mayo, se lanzó al vacío desde un tercer piso, en el municipio de Zapopan.

Los hechos tuvieron lugar en un complejo de departamentos situado en el cruce de las calles Valle de Atemajac y Silex, en la Colonia Valle de los Molinos, en donde tras una discusión la víctima, quien tenía 42 años de edad, se suicidó luego de discutir con su pareja, de nombre Rafael “N”.

El cuerpo de la femenina fue levantado por las autoridades y las indagatorias iniciaron por parte de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Al realizar las pesquisas bajo los protocolos con perspectiva de género, se demostró una presunta inducción al suicidio feminicida y que momentos antes de los hechos, la víctima externó al ahora detenido la intención de terminar con su propia vida después de que sufriera constante violencia por parte del señalado.

“Con la solidez de las pruebas recabadas se solicitó un mandato judicial en contra de Rafael ‘N’, el cual fue cumplimentado recientemente por elementos de la Policía de Investigación”, señaló la Fiscalía del Estado.

Una vez detenido, el hombre fue presentado ante un juez de oralidad, quien tras realizar un análisis de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, determinó que existían elementos suficientes para acreditar la probable participación de Rafael “N” en el hecho delictivo.

Al detenido se le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de inducción o ayuda al suicidio feminicida, por lo cual quedó bajo prisión preventiva justificada por un año como medida cautelar que fue solicitada por el Ministerio Público.