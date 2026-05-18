Entregarán el Premio Estatal de Psicología a 17 profesionales de la Salud Mental

La distinción la recibirán profesionales de la UdeG, el ITESO, la Univa, el Teo de Monterrey, el Salme y del Instituto Integro.

La dinámica actual pone en relieve la importancia de cuidar la salud mental. Por ello, es necesario visibilizar y reconocer a los profesionales que atienden a las infancias, a los adolescentes, a los adultos y personas de la tercera edad, tanto en psicoterapia, en educación, en reclusorios, en clínicas y en organismos públicos.

Delia Pérez Guerrero, presidenta del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención AC, informó que este miércoles 20 de mayo, en el marco del Día Nacional de la Psicología, se va a reconocer la trayectoria de 17 profesionales de la salud mental.

La entrega del Premio Estatal de Psicología 2026 se realizará en Palacio de Gobierno, con el lema “Salud mental para la paz”.

“El objetivo de este reconocimiento es visibilizar el trabajo que hacen los psicólogos -nuestros colegas- en diferentes instituciones, visibilizar lo que es la ciencia y dar a conocer a la población personas que trabajan todos los días en diferentes espacios, en diferentes instituciones públicas y privadas y que también aportan mucho a la salud mental. Cuando nosotros trabajamos con una persona en este ámbito tan delicado, que es de la salud mental o la salud emocional, impactamos en una familia completa, en una sociedad completa o en una institución completa”, explicó Delia Pérez.

La presidenta de los psicólogos hizo un llamado a las personas que viven algún problema emocional, que no acudan a lecturas del tarot o a coaches de vida, sino que acudan con los profesionales, esto es, con una psicóloga o un psicólogo.

“Este es uno de los objetivos de este Premio, el que se reconozca la importancia del ejercicio de un profesional de la psicología en la salud mental. De la pandemia para acá, nos hemos dado cuenta que sí ha habido más solicitudes de este servicio, sí ha habido una conciencia más de la población de la importancia que tiene revisar nuestras emociones, nuestra conciencia, nuestra psique, tan importante como ir a revisarnos el estómago, ir a revisarnos cualquier parte de nuestro cuerpo, hemos visto que sí hay un interés mayor aquí en nuestro estado y podemos decir a nivel mundial”, dijo la entrevistada.

La presidenta del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención señaló que un reto por atender es que el sistema público de salud refuerce la atención a la población abierta y existan más opciones para atender a adolescentes y niñas y niños.

Entre los ganadores del Premio de Psicología hay docentes e investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), del ITESO, de la Univa y del Tec de Monterrey campus Guadalajara, así como especialistas que laboran en el Instituto de Salud Mental (Salme), en las secretarías de Educación y Salud, en los reclusorios y en asociaciones civiles como el Instituto Integro (Instituto de Terapia Gestalt Región Occidente).

Se entregarán distinciones especiales a María Elena Villa de Lemus y Diana Vargas Salomón, presidenta y directora del DIF Jalisco, por el fomento a la psicología y la salud mental en Jalisco, así como a Marinés Suares, por su trabajo internacional en la psicología de la mediación y la cultura de paz.

Ganadores del Premio de Estatal de Psicología 2026

Carmina Arias Salazar

Genoveva de León Guerra

Gabriela Ruiz Figueroa

Alondra Anguiano Ureña

Amalia Villagrana Gaeta

Edgard Lozano Méndez

Tania Zohn Muldoon

Catalina Ortiz Magaña

Jorge Saavedra Gutiérrez

Mónica Punzo Ramírez

Ilia Rodríguez Villalobos

Alma Gabriela Martínez

Miriam Barajas Coronado

Juan Francisco Caldera