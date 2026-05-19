Zapopan inaugura la Quinta Colmena El Centinela para fortalecer la convivencia y el desarrollo comunitario

El Gobierno de Zapopan inauguró la Quinta Colmena del municipio, ubicada en la zona de El Centinela, un nuevo espacio comunitario que busca fortalecer el tejido social, impulsar el desarrollo integral de las familias y acercar oportunidades de aprendizaje, capacitación y convivencia a habitantes de la zona norte de la ciudad.

Con una inversión de 66.01 millones de pesos y una superficie de 4 mil 813 metros cuadrados, la nueva Colmena forma parte de la Red de Centros Comunitarios de Inclusión y Emprendimiento impulsada en Zapopan, un modelo enfocado en combatir la desigualdad, recuperar espacios públicos y construir comunidades más unidas y participativas.

Durante la inauguración, el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, destacó que este tipo de proyectos no solo representan infraestructura urbana, sino espacios destinados a fortalecer la convivencia familiar y comunitaria.

“Podremos hacer las mejores obras, pero si no tienen contenido, si no tienen esa esencia del tejido social para unir a las familias, a las niñas, a los niños, a los adultos mayores, no valdría la pena. Felicidades por darle vida a estas colmenas”, expresó.

El alcalde recordó además que la Colmena El Centinela fue posible gracias al Presupuesto Participativo y a la colaboración de las y los vecinos de la zona, quienes impulsaron la creación del espacio.

“Esta colmena fue pedida por los vecinos. Lo único que me queda decirles es: cuídenla, disfrútenla, es de ustedes, para que estén contentos en familia con sus hijas, sus hijos y sus abuelitos. No tengo la menor duda que esto va a llevar a Zapopan a ser un municipio más justo e igualitario”, añadió.

Por su parte, María Gómez Rueda subrayó que las Colmenas representan una estrategia enfocada en el desarrollo humano y la construcción de comunidades más sanas y solidarias.

“No es suficiente apostar al desarrollo económico si no se le apuesta al desarrollo de las comunidades, al desarrollo personal, en donde se les proporciona herramientas para poder crecer personalmente, ocupar los espacios y llenarnos de afectos que nos hagan cuidarnos entre nosotras y nosotros mismos como comunidad”, señaló.

La funcionaria destacó que estos espacios ayudan a enfrentar distintas problemáticas sociales mediante actividades enfocadas en la convivencia, la participación ciudadana y la paz comunitaria.

En representación de las y los beneficiarios, el niño Jonás agradeció la construcción del nuevo espacio y lo describió como un punto de encuentro donde personas de todas las edades podrán aprender, convivir y generar vínculos comunitarios.

“Yo pienso en una colmena como la de las abejas: un lugar donde todas trabajan juntas y se ayudan. Así también será esta colmena para nuestra comunidad. Aquí niñas, niños, jóvenes y adultos vamos a poder aprender cosas nuevas, convivir y hacer amigos”, expresó.

Durante el evento también participó el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien destacó que el modelo de Colmenas se ha convertido en una estrategia integral para reconstruir el tejido social, particularmente entre niñas, niños y jóvenes.

“Lo más importante siempre será regalarle herramientas a las personas para ser felices, para trabajar, para superarse y conquistar sus sueños. Eso es mucho más valioso”, afirmó.

Actualmente existen 11 Colmenas entre Zapopan y Guadalajara, las cuales atienden a cerca de 140 mil personas en distintos puntos de la Zona Metropolitana.

La nueva Colmena El Centinela contará con aulas de usos múltiples, ludoteca, consultorios, talleres de oficios, cocina y comedor comunitario, aula de computación, espacios de música, huertos urbanos y áreas recreativas y deportivas diseñadas para fomentar la convivencia social.

El espacio busca consolidarse como un centro seguro e incluyente donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores puedan acceder a talleres, asesorías, capacitaciones y actividades culturales que fortalezcan la vida comunitaria.

Con esta obra, Zapopan suma ya cinco Colmenas dentro de su red comunitaria, además de diversos Enjambres y espacios públicos recuperados que buscan generar bienestar colectivo y mejores oportunidades de desarrollo para las familias del municipio.

La Colmena El Centinela beneficiará a distintas colonias de la zona norte de Zapopan, una región que durante años demandó mayor infraestructura social y espacios públicos dignos para la convivencia.

Además de este proyecto, el municipio ha impulsado diversas acciones de mejoramiento urbano en la zona, entre ellas pavimentaciones, rehabilitación de unidades deportivas y obras de accesibilidad que buscan elevar la calidad de vida de las y los habitantes.

Con la inauguración de este nuevo centro comunitario, el Gobierno de Zapopan reafirma su apuesta por la reconstrucción del tejido social a través de espacios públicos enfocados en la inclusión, la convivencia y el desarrollo comunitario.