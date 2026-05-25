Aprueban en Comisión legislativa regular a las plataformas de hospedaje de corta estancia

Mariana Casillas, preside la Comisión legislativa de Planificación y Ordenamiento Territorial.

Los cuatro diputados asistentes a la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso, aprobaron modificar diversos artículos del Código Civil, del Código Urbano y de la Ley de Turismo, para regular a las plataformas de corta estancia, como Airbnb.

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, presidenta de la Comisión, explicó que se reduce de 365 días anuales a 180 días, el tiempo en que se destina una propiedad para funciones de hospedaje.

El dictamen también pone un candado para que los inmuebles de reciente construcción no puedan tener un uso para alojamiento temporal en plataformas, durante los primeros cinco años.

El tema aún debe ponerse a votación en sesión del pleno.

“Creo que en el contexto del Mundial es importantísimo tocar la regularización de estas plataformas que están costando viviendas habitacionales en nuestro estado y que están intensificando la turistificación, la gentrificación y especulación inmobiliaria, en ese sentido hay una iniciativa que vamos a votar que tiene que ver con la reducción de días que se ponen a la renta estos inmuebles en las zonas de turistificación mayor del estado de Jalisco, sobre todo en Guadalajara y en Puerto Vallarta, las zonas con mayor tensión turística y con mayor cantidad de habitaciones de Airbnb, buscando que de 365 días del año baje a 180 la oferta, solamente en las zonas de alta tensión turística” explicó.

Esta reforma también prevé que se apliquen cinco años de pausa a casas o departamentos nuevos, antes de ponerse en renta en las plataformas.

“Esta iniciativa también busca que todos los inmuebles de reciente construcción y remodelación no puedan tener uso de Airbnb, en los primeros cinco años de acondicionamiento. Con esto lo que buscamos es que no se sigan construyendo edificios enteros solo para la promoción de Airbnb o como una oferta de negocios, sino como un espacio para habitar”, dijo.

Las reformas las votaron a favor Mariana Casillas, de Futuro, los morenistas Candelaria Ochoa y Martín Franco, así cono la representante de Hagamos, Valeria Ávila. No asistieron a la sesión los diputados de MC, Omar Cervantes y Gabriela Cárdenas.