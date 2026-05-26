Este viernes 29 de mayo vence plazo para canje de placas gratuito

Carlos Arias Madrid, jefe del SET de Jalisco

El programa de sustitución gratuita de placas vehiculares registra un avance superior a 83 por ciento, situación que de acuerdo con el Gobierno del Estado, contribuye al fortalecimiento de la seguridad pública en Jalisco, pues así se mantiene actualizado y bajo mejores medidas de control, el padrón de propietarios de automotores.

“Al corte del 26 de mayo de 2026, un total de 1 millón 421 mil vehículos realizaron su canje de placas, de un padrón estimado de 1 millón 699 mil unidades obligadas a efectuar el trámite, lo que representa una cobertura de 83 por ciento”, indicó el Poder Ejecutivo del Estado.

Agregó que el programa busca fortalecer la seguridad pública, brindar mayor certeza administrativa y modernizar el padrón vehicular de Jalisco mediante placas con mayores elementos tecnológicos de identificación y control.

También informó que el beneficio del canje gratuito concluirá definitiva el próximo viernes 29 de mayo, luego de dos plazos de prórrogas otorgados por el Gobierno de Jalisco.

Carlos Arias Madrid, director del Servicio Estatal Tributario (SET), expuso que el programa concluye de manera positiva, y agradeció la participación de las y los ciudadanos que realizaron el trámite en tiempo y forma durante las distintas etapas y prórrogas habilitadas.

“Consideramos nosotros que este programa está concluyendo de manera exitosa, y queremos agradecer a todos los jaliscienses que se tomaron el tiempo y tuvieron la precaución de realizar su proceso durante los plazos que fueron habilitados”, señaló el funcionario estatal.

Dijo que el programa estuvo dirigido a vehículos con placas de diseños “Minerva”, “Gota”, “Maguey” y anteriores, mientras que las unidades modelos 2025 y 2026, así como los vehículos eléctricos, híbridos, remolques y unidades con placas federales no estaban obligados a la sustitución de las láminas.

RECAUDADORAS TENDRÁN HORARIO EXTENDIDO

Para facilitar la atención durante los últimos días del programa de canje de placas, las recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara operarán con horario extendido de las 8:00 a las 18:00 horas y se continuará brindando atención presencial, telefónica en el número 33-3668-1700 extensión 31729, vía WhatsApp al número 33-1487-7179 y en el correo electrónico citasvehicularset.shp@jalisco.gob.mx .

Como parte de la estrategia de simplificación administrativa impulsada por la Secretaría de la Hacienda Pública, el trámite requiere únicamente identificación oficial vigente, la entrega de las placas anteriores y haber pagado el refrendo vehicular 2025 en dicho año.

En caso de que la credencial del INE cuente con domicilio en Jalisco, no será necesario presentar comprobante de domicilio.

PLACAS COSTARÁN $2 MIL 500

Se informó que a partir de junio, quienes no hayan realizado la sustitución de placas perderán el beneficio del canje gratuito y deberán efectuar el trámite bajo las condiciones ordinarias establecidas en la ley con un costo aproximado de 2 mil 500 pesos.

Adicionalmente, se anunció un nuevo esquema de estímulos fiscales para incentivar la regularización vehicular, el cual contempla 50 por ciento de descuento en fotoinfracciones y multas de movilidad, y hasta 80 por ciento de descuento en recargos por omisión en el pago del refrendo vehicular.

También se mantiene durante todo este año, 70 por ciento de descuento en cambio de propietario.

Se señaló que se va a iniciar un proceso de regularización y un estímulo que se va a generar a quienes tengan fotoinfracciones o multas de movilidad con un 50 por ciento de descuento para que puedan regularizar sus vehículos, además de 70 por ciento de descuento en cambio de propietario y 80 por ciento de descuento en recargos por omisión de pago de refrendo.

Dichos beneficios estarán dirigidos a las y los propietarios que busquen ponerse al corriente en sus obligaciones vehiculares y fortalecer la certeza jurídica de su patrimonio.

El Gobierno de Jalisco reiteró el llamado a las y los contribuyentes para aprovechar los últimos días del programa y realizar su trámite antes del 29 de mayo, evitando costos adicionales y contribuyendo a mantener actualizado el padrón vehicular de Jalisco.