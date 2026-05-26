Proponen que se revisen programas de contención emocional en el IJCF y la Comisión de Atención a Víctimas

. Realizaron la sesión número 18.

Algunas familias han expresado quejas en la atención que se les brinda en oficinas públicas, cuando enfrentan el dolor de tener un hijo o a un padre o un hermano desaparecido.

Por ello, para evitar la revictimización a las familias que tienen una persona no localizada, la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso aprobó solicitar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), que evalúen sus programas de contención emocional en la atención a las familias.

El tema se abordó durante la sesión número 18 de la Comisión legislativa que preside la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, quien explicó lo siguiente:

“Solicitamos una capacitación hacia el personal en contención emocional y actos no revictimizantes para las víctimas que llegan –por ejemplo- al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Comisión de Atención a Víctimas, porque aunque pareciera paradójico que es su trabajo cotidiano, lamentablemente, ellos y ellas suelen estar rebasados y sí hemos solicitado atención psicológica para quienes atienden y buscan, también estaríamos pidiendo lo mismo en la atención a quienes se recibe en estas instancias”, precisó.

Los seis diputados que participaron en la sesión de esa Comisión también acordaron que la Comisión de Búsqueda de Personas y el IJCF, apliquen programas de capacitación en materia de búsqueda en campo y en la identificación, dirigidos a víctimas indirectas de desaparición y para colectivos de familias que buscan a un ser querido.

“Yo mismo he ido como voluntaria a las búsquedas y sí se requieren algunos conocimientos técnicos para identificar osamentas que, lamentablemente se busca en tiraderos o basureros. Entonces, se necesita saber desde, como descender en una montaña de manera técnica, hasta algunas técnicas de búsqueda en campo y que se necesita tanto para el personal, como para que se impartan para los colectivos y víctimas indirectas”, precisó.

Con los dos acuerdos votados en la Comisión se llegó a 25 de las 50 acciones interinstitucionales para la atención de la crisis de desapariciones en Jalisco.

Tonantzin Cárdenas aclaró que no se trata de un dato para celebrar, sino que se trata de un acto de responsabilidad frente a los compromisos que hizo la Comisión, integrada por ocho legisladores, frente a las víctimas indirectas y los diversos colectivos.