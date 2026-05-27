Asegura Fiscalía que no hay indicios de feminicida serial en Puerto Vallarta

La aparición de tres mujeres muertas en el municipio de Puerto Vallara ha generado especulación sobre la posible existencia de un feminicida serial; sin embargo, la Fiscalía de Jalisco asegura que en las investigaciones de cada caso no han surgido elementos de prueba que apunten a un agresor de ese tipo.

Activistas y medios de comunicación inclusive extranjeros han difundido su preocupación y dudas en torno a la aparición de víctimas del sexo femenino al parecer por causas violentas.

El asunto más reciente se conoció el pasado jueves 21 de mayo cuando fue hallado el cadáver de una mujer en la brecha al Camino Viejo A Mojoneras, cerca del Fraccionamiento Parque Las Palmas. La víctima podría ser Elizabeth Galindo Martínez, de 22 años de edad, quien estaba reportada como desaparecida en el Estado de México.

Antes, el día 15 de este mes, se conoció de la localización de otra mujer, en un parador de la carretera a Mismaloya. Ella era de una edad que oscilaba entre los 35 años.

Además, el 10 de mayo, en las proximidades del mirador Rancho El Pirulí, fue encontrada otra fémina sin vida y con posibles huellas de violencia.

¿QUÉ DICE FISCALÍA?

La Fiscalía del Estado se pronunció el miércoles 27 para decir que de los tres decesos de mujeres durante el mes de mayo en Puerto Vallarta, “hasta el momento no existen elementos objetivos ni evidencia científica que permitan establecer la existencia de un agresor serial de mujeres en dicho municipio”.

Informó que los casos registrados los días 10, 15 y 21 de mayo son investigados con estricto apego a los protocolos correspondientes; “sin embargo, las indagatorias realizadas hasta ahora descartan patrones coincidentes entre los eventos”.

Añadió que una de las víctimas perdió la vida a consecuencia de heridas producidas por objeto punzocortante; otra presentó indicios relacionados con un posible envenenamiento; mientras que en el tercer caso la causa de muerte preliminar corresponde a asfixia por inmersión.

La Fiscalía del Estado hizo un llamado a evitar la difusión de versiones no confirmadas que generan desinformación o alarma entre la población.

Aseguró que “mantiene abiertas las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos y refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables”.