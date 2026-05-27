Entre emoción y escepticismo: tapatíos reaccionan a la llegada del Mundial 2026 a Guadalajara

La próxima celebración de partidos del Mundial 2026 en Guadalajara ha generado opiniones divididas entre habitantes de la ciudad. Aunque para algunos representa una oportunidad histórica, turística y económica, otros consideran que el contexto actual de violencia e inseguridad en Jalisco opaca el entusiasmo alrededor del evento deportivo.

“Sí me emociona muchísimo. Nunca me ha tocado vivir un Mundial tan cerca y creo que puede poner a Guadalajara en los ojos del mundo”, comentó Fernanda López, estudiante universitaria de 21 años, quien aseguró que espera un ambiente festivo y lleno de visitantes extranjeros.

En contraste, otras voces consideran que el gobierno debería priorizar problemáticas sociales antes que invertir recursos en eventos internacionales. “La ciudad no está para esas cosas. Todos los días hay noticias de desaparecidos, de violencia, de fosas. Se siente raro celebrar mientras sigue pasando todo eso”, expresó Roberto Hernández, conductor de plataforma de 43 años.

Comerciantes y trabajadores del centro de la ciudad también compartieron dudas sobre el impacto económico que podría generar el torneo. Aunque autoridades y organizadores han mencionado la posible llegada de millones de visitantes a México durante el Mundial, varios ciudadanos aseguran no creer que Guadalajara viva un incremento tan grande.

“La verdad, ni de chiste creo que vengan tantos turistas como dicen. A lo mejor sí habrá más movimiento, pero no algo exagerado”, opinó María Elena García, empleada de una tienda de ropa en el Centro Histórico.

Por su parte, Javier Ortega, dueño de un pequeño negocio de comida cerca del estadio, comentó que mantiene expectativas moderadas. “Ojalá sí nos beneficie, pero siento que al final los que más ganan son los hoteles grandes y las cadenas. A nosotros nos toca ver si cae algo más de gente”.

También hubo quienes señalaron preocupaciones relacionadas con movilidad, tráfico y servicios públicos. “Si normalmente la ciudad ya colapsa en horas pico, no me imagino con miles de personas más”, dijo Andrea Ruiz, arquitecta de 34 años.

A pesar de las críticas, algunos habitantes consideran que el Mundial puede representar una oportunidad para mejorar infraestructura y proyectar una mejor imagen de Guadalajara a nivel internacional. “Puede servir para que arreglen calles, transporte y espacios públicos, aunque sea por presión”, señaló Luis Medina, profesor de preparatoria.

Guadalajara será una de las sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto con Ciudad de México y Monterrey. Mientras se acerca el evento, el ánimo entre los tapatíos parece debatirse entre la ilusión futbolera y las preocupaciones por la situación social que vive el estado.