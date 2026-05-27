Tlaquepaque abre campaña para matrimonios y registros gratuitos

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque puso en marcha la campaña de Integración Familiar 2026, con la que busca facilitar trámites gratuitos relacionados con el estado civil y la identidad jurídica de las familias del municipio.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, informó que la jornada permanecerá abierta hasta el 30 de junio y contempla servicios como matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimiento de hijas e hijos.

“A través de esta campaña se realizarán de manera totalmente gratuita trámites como matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimiento de hijos, facilitando el acceso a derechos fundamentales para todas y todos”, expresó.

La alcaldesa subrayó la importancia de que niñas, niños y adolescentes cuenten con identidad jurídica, ya que esto les permite acceder a derechos básicos y mejores oportunidades.

“Porque contar con identidad jurídica es abrir la puerta a oportunidades como la educación, la salud y una mejor calidad de vida para nuestras niñas, niños y familias”, señaló la presidenta municipal.

También convocó a parejas con hijos en común a formalizar su situación legal en cualquiera de las oficinas del Registro Civil del municipio, donde el trámite podrá realizarse sin costo.

“Porque en San Pedro Tlaquepaque creemos que fortalecer a las familias es sembrar bienestar, unión y futuro”, concluyó Laura Imelda Pérez Segura.