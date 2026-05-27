Guadalajara

La jornada de Integración Familiar 2026 estará vigente hasta el 30 de junio e incluye trámites sin costo como matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimiento de hijos.

Tlaquepaque abre campaña para matrimonios y registros gratuitos

Por Ricardo Gómez

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque puso en marcha la campaña de Integración Familiar 2026, con la que busca facilitar trámites gratuitos relacionados con el estado civil y la identidad jurídica de las familias del municipio.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, informó que la jornada permanecerá abierta hasta el 30 de junio y contempla servicios como matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimiento de hijas e hijos.

“A través de esta campaña se realizarán de manera totalmente gratuita trámites como matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimiento de hijos, facilitando el acceso a derechos fundamentales para todas y todos”, expresó.

La alcaldesa subrayó la importancia de que niñas, niños y adolescentes cuenten con identidad jurídica, ya que esto les permite acceder a derechos básicos y mejores oportunidades.

“Porque contar con identidad jurídica es abrir la puerta a oportunidades como la educación, la salud y una mejor calidad de vida para nuestras niñas, niños y familias”, señaló la presidenta municipal.

También convocó a parejas con hijos en común a formalizar su situación legal en cualquiera de las oficinas del Registro Civil del municipio, donde el trámite podrá realizarse sin costo.

“Porque en San Pedro Tlaquepaque creemos que fortalecer a las familias es sembrar bienestar, unión y futuro”, concluyó Laura Imelda Pérez Segura.

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