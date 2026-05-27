La coordinadora de MC, Mirza Flores, presenta nuevas quejas contra Chema Martínez y Mery Gómez Pozos

Mirza Flores, coordinadora estatal de MC, presentó las quejas ante el IEPC.

Con el argumento de que hizo expresiones que pueden considerarse como violencia verbal al ridiculizar o minimizar su rol como dirigente partidista, la coordinadora de MC Jalisco, Mirza Flores, presentó una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en contra del regidor de Morena en Guadalajara, José María Martínez.

Chema Martínez llamó “desquehacerada” en una entrevista que se difundió en redes sociales, a Mirza Flores, el 20 de mayo, luego de que interpuso un recurso legal por actos anticipados de campaña, al pintar bardars promoviendo su nombre.

Para Mirza Flores ese adjetivo es un acto que puede considerarse como violencia política en razón de género.

“Él, en sus redes sociales publicó un video en donde utiliza frases que sobrepasan por completo el debate político o la diferencia de ideas, con comentarios con el afán de denostar mi imagen, mi trabajo y por supuesto, el hecho que yo sea la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y más tarde, el mismo día, con un reportero amplía su argumento y de manera hostil, de una forma violenta, de una forma denostativa vuelve a poner adjetivos hacia mi persona”, explicó.

Mirza Flores solicitó al IEPC medidas cautelares para el retiro inmediato de las publicaciones denunciadas, así como medidas de no repetición, tutela preventiva, además de que el regidor Chema Martínez, se someta a un curso de reeducación para personas agresoras con violencia en razón de género.

Por otro lado, la dirigente estatal de MC presentó un nuevo recurso legal en contra de la diputada federal de Morena, Merilyn Gómez Pozos, por promover su nombre, ahora al distribuir un periódico impreso en el centro de Guadalajara.

“Ella lo está haciendo completamente fuera del periodo que marca la Ley Electoral y del periodo que le marca la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados de las atribuciones de los diputados federales y le miente a las personas diciendo que ella –con toda candidez- pinta bardas –y con toda candidez- reparte estos periódicos para anunciarle a la gente su trabajo. Para eso puede hacer brigadas y tocar puerta por puerta y mostrarla a la gente su trabajo, pero esto está en contra de lo que marca la ley y volvimos hoy a presentar otra queja”, aseveró.

La coordinadora de MC está a la espera de que el IEPC emita medidas cautelares de las primeras quejas que presentó contra Chema Martínez, Mery Gómez Pozos y de la diputada local Itzul Barrera.