Impulsan una Guía de Imperdibles en Jalisco, un sitio para promover taquerías, artesanías y mercados

Se busca que la Guía de Imperdibles vaya más allá del Mundial de Futbol y se amplié a todo el estado. Acudieron representantes de la Canirac, la Canaco y artesanas.

Lanzan una Guía Imperdible para que los visitantes del Mundial no se concentren únicamente en los corredores turísticos tradicionales, sino que también lleguen a fondas de barrio, mercados, talleres artesanales y pequeños comercios locales.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presentará una propuesta en la próxima sesión del Congreso, para construir una red de recomendaciones turísticas, elaborada por ciudadanos y anfitriones de hospedaje temporal, con el objetivo de ampliar el alcance de la derrama económica hacia colonias y comunidades que normalmente quedan fuera de las rutas más promocionadas.

“Estamos haciendo esta propuesta, una convocatoria de creación colectiva, una Guia Imperdible, primero con el objetivo de visibilizar todos estos comercios, a todos estos lugarcitos impedibles, las artesanías y que cada jalisciense pueda recomendar cuál es ese lugar, esa comida, esos tacos, ese tejuino, esa birria que para ellos es imperdible en nuestro estado”, subrayó.

El proyecto prevé la creación de una plataforma digital denominada “Guía Imperdible Jalisco”, donde ciudadanos podrán recomendar negocios, platillos, mercados, talleres artesanales y espacios representativos de sus municipios.

Jalisco espera recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026, por lo que la estrategia busca aprovechar ese flujo turístico para fortalecer la economía de pequeños comercios y promover espacios con arraigo comunitario.

“Lanzamos una página web para que puedan votar a través de esta plataforma, con el objetivo de visibilizarlos, de darles publicidad y luego hacer una Guía de PDF que vamos a lanzar a través de un grupo de anfitriones que está aquí en Jalisco, que son los encargados de hacer recomendaciones específicas a visitantes. La idea es promover el turismo local y que la derrama económica llegue a los barrios, a las colonias, a las familias y que todos podamos ser parte de esta fiesta turística y que la economía le llegue a todos”, explicó.

La propuesta también incorpora acciones de capacitación y digitalización dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas del sector servicios y turismo, mediante herramientas de promoción, mercadotecnia y posicionamiento digital.

La idea es que la Guía Imperdible Jalisco permanezca más allá del Mundial y pueda extenderse a otras regiones del estado.

Las personas pueden hacer una recomendación en el sitio https://imperdiblesjalisco.com/

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Gregorio Godoy Ramírez, destacó que el sector restaurantero agrupa alrededor de 46 mil negocios en Jalisco y genera ingresos para más de 380 mil familias.

La representante del Colectivo Solidario Mujer Artesana, Saraí Tapia Tello, señaló que la actividad artesanal también representa una fuente importante de ingresos y empleo para miles de familias. El sector artesanal genera alrededor de 156 mil millones de pesos y aporta cerca de 0.52 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB).