Jalisco prepara cierres y operativo vial por el Mundial 2026; piden usar transporte público

Jalisco ya afina los últimos detalles para recibir a miles de aficionados durante la Copa Mundial de Futbol 2026 y, como parte del operativo de seguridad y movilidad, la Policía Vial implementará cierres, filtros de acceso y restricciones en los alrededores del Estadio Guadalajara, ubicado en la zona de El Bajío.

Jalisco activa operativo vial para el Mundial 2026

Las autoridades estatales informaron que el dispositivo “Última Milla” abarcará un perímetro de tres kilómetros alrededor del estadio y contempla modificaciones importantes a la circulación en vialidades como Anillo Periférico Poniente, Avenida Vallarta, Avenida Las Torres, Avenida del Bajío, Avenida Inglaterra y Avenida Aviación.

Jalisco activa operativo vial para el Mundial 2026

Entre los puntos más importantes para la ciudadanía destacan los siguientes:

• El operativo se desarrollará en tres fases. La primera será de montaje, del 28 de mayo al 10 de junio, periodo en el que habrá reducciones de carriles e interrupciones parciales en algunos tramos.

• La segunda etapa corresponde a los días de partido: 11, 18, 23 y 26 de junio. Durante esas fechas, las restricciones viales iniciarán siete horas antes de cada encuentro y concluirán siete horas después de terminado.

• La fase de desmontaje será del 28 de junio al 3 de julio, con cierres intermitentes para retirar estructuras temporales.

• El Circuito JVC permanecerá cerrado de manera permanente del 1 al 30 de junio para facilitar la operación logística y de seguridad.

• No habrá estacionamiento para público general en el Estadio Guadalajara, debido a disposiciones de FIFA y para agilizar la movilidad en la zona.

• Como alternativa, se habilitará el servicio especial de autobuses “Ride al Estadio”, con salidas desde distintos puntos de la ciudad como Auditorio Telmex, Plaza Patria, Expo Guadalajara, Zona Chapultepec, Paseo de Gracia, Zona Galerías y Zona Aviación, entre otros.

• También se reforzará el servicio de Mi Macro Periférico, especialmente en las estaciones Estadio Guadalajara, Ciudad Granja y Ciudad Judicial.

• Los taxis y servicios de transporte por aplicación contarán con bahías exclusivas de ascenso y descenso fuera del perímetro de seguridad.

• En días sin partido, el Andador Chivas funcionará únicamente con flujo hacia Avenida Vallarta, mientras que en jornadas mundialistas permanecerá cerrado.

• El acceso a las zonas restringidas será únicamente para personas con boleto y se limitará el ingreso de proveedores, visitantes y servicios de paquetería desde un día antes y hasta 24 horas después de cada encuentro.

Jalisco activa operativo vial para el Mundial 2026

La estrategia contará con coordinación entre la Policía Vial, DEFENSA, Guardia Nacional y corporaciones municipales y estatales.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para anticipar sus traslados, utilizar transporte público y respetar las indicaciones del personal vial desplegado durante el Mundial.