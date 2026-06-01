Anuncian Tlajo inversión de 5 mdp para primaria de Cuexcomatitlán

La escuela primaria Manuel López Cotilla, ubicada en la delegación de Cuexcomatitlán, será beneficiada con obras de infraestructura educativa mediante el programa Jalisco con Estrella, según anunció el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

Durante una visita al plantel con motivo de los Honores a la Bandera, el presidente municipal informó que, en coordinación con el Gobierno de Jalisco, se destinarán más de cinco millones de pesos para mejorar las instalaciones escolares.

Entre las acciones contempladas se encuentra la construcción de una lonaria para el patio cívico, además de trabajos de rehabilitación de fachadas, jardinería y otras mejoras en el entorno escolar.

“Hoy me da muchísimo gusto, además de venir a decirles que vamos a seguir trabajando por todas y todos ustedes, por Cuexcomatitlán, por la Ribera y por Tlajomulco, comprometernos junto con el gobernador Pablo Lemus, a través del programa Jalisco con Estrella, con una inversión importante para este plantel educativo Manuel López Cotilla. Decirles que pronto van a tener su lonaria, remodelación de fachadas, jardinería y otras mejoras, con una inversión superior a los cinco millones de pesos”, señaló el alcalde.

Gerardo Quirino indicó que las visitas semanales a planteles educativos buscan conocer de primera mano las necesidades de cada comunidad escolar y dar seguimiento a proyectos de mejora en escuelas del municipio.

Además de la intervención dentro de la primaria, el ayuntamiento adelantó que realizará acciones en el entorno del plantel, incluyendo alumbrado público, servicios municipales y la implementación del programa Senderos Seguros para reforzar la seguridad en horarios de entrada y salida.

La directora de la escuela, Mayra Rodríguez, consideró que la construcción de la lonaria atenderá una necesidad importante para el desarrollo de actividades cívicas, deportivas y recreativas.

“Agradecemos profundamente, señor presidente, que se tome el tiempo de estar aquí. Su presencia les dice hoy a nuestros alumnos y alumnas que sí importan, que su educación y bienestar son una prioridad para este municipio”, expresó.