Tlaquepaque busca mapear proyectos culturales y comunitarios del municipio

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque abrió la convocatoria “Tejiendo Redes Comunitarias”, una iniciativa con la que busca identificar y registrar proyectos impulsados por vecinos, colectivos y organizaciones que realizan actividades culturales y comunitarias en distintas colonias y delegaciones del municipio.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 26 de junio y está dirigida a personas mayores de edad que formen parte de agrupaciones dedicadas a promover la cultura, las tradiciones, la memoria histórica o la participación ciudadana.

El secretario de Desarrollo Económico y Cultural, Juan David García Camarena, explicó que la intención es construir un padrón de organizaciones y proyectos para conocer el trabajo que actualmente se realiza en barrios y comunidades de Tlaquepaque.

“Es detectar o elaborar un padrón de personas, agrupaciones, asociaciones civiles o colectivos que realizan actividades encaminadas a la promoción de la cultura en nuestro municipio”, señaló.

El funcionario indicó que el registro permitirá elaborar una agenda cultural más amplia y conocer con mayor precisión las actividades que se desarrollan en diferentes puntos del municipio, además de generar vínculos entre organizaciones y autoridades.

“Hay lugares muy arraigados donde la historia, tradición y cultura se promueve todos los días como en las comunidades de San Martín de las Flores, Tateposco, Santa Anita, Toluquilla, López Cotilla. Tenemos muchas tradiciones y lo que queremos hacer es darle un mayor impulso”, añadió.

La convocatoria contempla dos categorías: Organización Vecinal, para proyectos desarrollados dentro de una colonia o barrio, y Acción Colaborativa, dirigida a iniciativas impulsadas por varias agrupaciones o colectivos.

Entre las actividades que pueden registrarse se encuentran talleres, festivales, exposiciones, recorridos, encuentros vecinales y proyectos de formación o creación colectiva.

Las personas interesadas deberán proporcionar información básica sobre su organización, la ubicación de las actividades, el tiempo de operación del proyecto y el número aproximado de participantes.

Los registros podrán realizarse mediante el formulario digital habilitado por el municipio o de manera presencial en la Dirección de Cultura, así como en delegaciones y agencias municipales.