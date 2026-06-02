Laura Imelda se reúne con líderes del PVEM y Morena; refrendan alianza en Tlaquepaque

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, sostuvo una reunión con el coordinador nacional del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, y con el dirigente estatal del PVEM en Jalisco, José Antonio Sánchez, encuentro en el que también participó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández Mora.

Durante la reunión, los liderazgos partidistas coincidieron en la importancia de mantener la unidad y fortalecer la alianza política que permitió el triunfo electoral en San Pedro Tlaquepaque.

El encuentro se desarrolló como una muestra de respaldo político a la administración municipal y de coordinación entre las fuerzas que integran la coalición gobernante en el municipio, con la intención de consolidar el trabajo conjunto de cara a los retos políticos y de gobierno en los próximos años.