Destina Tlaquepaque 30 mdp en seguridad; invierte en patrullas, armamento y tecnología

El gobierno de la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, destinó 130 millones de pesos para el fortalecimiento de la policía municipal con la entrega de nuevas unidades, armamento, equipo táctico, tecnología e infraestructura, además de una ampliación de capacidades para el Centro de Comando y Control (C4).

Durante el acto de entrega, Pérez Segura recordó que al inicio de su gestión, en octubre de 2024, únicamente 36 patrullas se encontraban operando. Actualmente, dijo, la corporación cuenta con 100 unidades en servicio.

La inversión permitió incorporar 50 vehículos al parque vehicular municipal: 20 patrullas tipo pickup, dos camionetas tipo Transit, 10 motocicletas para la Policía Municipal, cinco motocicletas para la Policía Vial, cinco bicicletas, un camión urbano, cinco camionetas pickup para Protección Civil y Bomberos, dos unidades de rescate y la unidad táctica Black Mamba, que será utilizada por las Fuerzas Especiales del municipio.

También se adquirió equipo tecnológico y operativo, entre el que destacan sistemas de videovigilancia para las 16 bases policiales, 100 chalecos balísticos, 80 placas balísticas, 57 cascos tácticos, 250 radios portátiles, 159 armas largas, 100 armas cortas, más de 10 mil cartuchos, infraestructura especializada para el C4, licencias tecnológicas, cámaras fotográficas y 200 dispositivos Pulso de Vida.

Tlaquepaque refuerza armamento y vehículos para la seguridad (Gobierno Tlaquepaque)

La alcaldesa afirmó que el municipio registra la percepción de inseguridad más baja del Área Metropolitana de Guadalajara y sostuvo que la inversión busca consolidar los resultados obtenidos en la materia.

“Estamos hablando de alrededor de 130 millones de pesos, con la coordinación absoluta de todos los órdenes de gobierno para lograr nuestro máximo objetivo: la paz y la construcción de una comunidad segura”, expresó.

Acompañada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Mario Silva, Pérez Segura reconoció el trabajo de los elementos de la corporación y atribuyó a su desempeño los resultados reportados por el municipio.

“Quiero destacar que no solamente hemos equipado a la Secretaría y reducido los delitos, lo cual es fundamental; también hemos avanzado en la disminución de la percepción de inseguridad, un tema prioritario para la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto se ha logrado mediante la proximidad social y la implementación de estrategias integrales de seguridad”.

La presidenta municipal aseguró que, de acuerdo con cifras de su administración, los delitos han disminuido 35 por ciento desde el inicio del gobierno local. También destacó la recuperación de vehículos y mercancías.

“Los datos duros lo confirman: desde el inicio de esta administración hemos logrado una reducción del 35 por ciento en los delitos. Además, somos líderes en la recuperación de vehículos de carga pesada y hemos marcado una diferencia significativa respecto a administraciones anteriores. Hoy la recuperación de mercancías supera los 48 millones de pesos y se han recuperado 182 vehículos. Son hechos inéditos que impactan positivamente tanto en la percepción ciudadana como en los indicadores de seguridad”, indicó.

Tlaquepaque refuerza armamento y vehículos para la seguridad (Gobierno Tlaquepaque)

Otro de los puntos resaltados por la alcaldesa fue el trabajo realizado en la Central Camionera de Tlaquepaque. Informó que, desde el arranque de la administración, se ha brindado atención a 82 personas que podrían haber sido víctimas de algún delito, de las cuales 41 eran menores de edad.

“Desde el inicio de nuestro gobierno hemos rescatado a 82 personas que podrían haber sido víctimas de algún delito en la Central Camionera; 41 de ellas eran menores de edad. Gracias a las gestiones realizadas se establecieron mesas de trabajo para reconocer la problemática y actuar mediante operativos y campañas preventivas”, explicó.

En materia de capacitación, informó que 103 elementos fueron entrenados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y señaló que el municipio cuenta con instalaciones para prácticas tácticas utilizadas también por otras corporaciones.

Respecto a Protección Civil y Bomberos, destacó la incorporación de nuevas unidades y equipo de rescate. Además, aseguró que durante la pasada temporada de lluvias Tlaquepaque no registró pérdidas humanas asociadas a inundaciones.

“Seguimos reforzando a nuestra destacada Dirección de Protección Civil y Bomberos con más equipo de rescate para proteger a las familias y su patrimonio”, afirmó.