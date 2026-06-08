Redujo el Congreso su agenda de trabajo, por el Fan Fest

Imagen del salón de plenos del Congreso de Jalisco.

El Congreso local ya entró en “modo mundialista” al reducir casi a cero su agenda de trabajo.

En la semana anterior del 1 al 5 de junio, solo hubo una sesión de Comisión, la de Movilidad que preside la diputada de MC, Alejandra Giadans y hubo una sesión del pleno del Congreso, en la que se aprobaron reformas en materia de transparencia

Este lunes, la Legislatura estatal no tuvo actividad y por lo visto así seguirá a lo largo del mes del torneo futbolístico, pese a que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) había prometido que la agenda de trabajo seguría en forma regular.

Julio Hurtado Luna, coordinador parlamentario del PAN y presidente de la Jucopo, explicó previo a los días de baja actividad, que no habría periodo vacacional en el Congreso, ni para los 38 diputados, ni para el personal de base y eventual, que suman poco más de mil empleados, en las dos sedes de Hidalgo 222 y el edificio de avenida Juárez al cruce de Corona.

Algunos trabajadores y legisladores han explicado lo complicado que es llegar hoy a la sede del Congreso, porque está contigua al Fan Fest que se instaló en las plazas de la Liberación y de Armas.

Aún así el compromiso era trabajar dentro de lo posible, de manera regular, según explicó el diputado del PAN, Julio Hurtado.

“Lo que se prevé es que haya un funcionamiento relativamente normal. Lo que acordó la Junta de Coordinación Política es que podamos funcionar de manera ordinaria. Lo que si se consideró es que el acceso de la avenida Hidalgo quedará bloqueado y el acceso quedará por la calle Independencia”, expresó.

Para las sesiones del pleno, se acordó que no vayan a coincidir las fechas de sesión, con los días de partido de México, o cuando jueguen las selecciones con mayor popularidad, como será Brasil, Argentina, Francia o España, señaló Hurtado Luna.

“Se prevé que la agenda siga su curso ordinario, salvo que el dia que por cuestiones de aforo en la plaza de la Liberación sea complicado el acceso pueda sesionarse de manera supletoria, por vía telemática y en principio, también estamos acordando que la sesiones de pleno sigan siendo aquí en el pleno del Congreso y cuidemos que no coincidan con las fechas de alto aforo”, apuntó.

Por lo pronto, este jueves 11 de junio no habrá actividad prevista en el Congreso, por la inauguración del torneo y el partido que habrá en el estadio Guadalajara, entre Corea del Sur y la República Chequia.