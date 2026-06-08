Se alista FGR para recibir denuncias durante el Mundial

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que en el marco del Mundial de Futbol 2026, puso en operación un micrositio dirigido principalmente a turistas nacionales y extranjeros, para orientarlos, atender sus denuncias e iniciar investigaciones ante la comisión de cualquier delito federal que se pueda presentar en las metrópolis sedes de la justa deportiva: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“A través de postales que circulan en las cuentas oficiales en redes sociales, la FGR da la bienvenida a visitantes nacionales y extranjeros a disfrutar la fiesta mundialista con tranquilidad y seguridad en México”, señaló la dependencia.

Agregó que “su prioridad es la seguridad” y que mantiene atención especial en las tres sedes mundialistas para recibir, de manera presencial o virtual, a las personas que necesiten orientación o deseen presentar una denuncia.

FGR se declara lista para atender incidencias

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, se podrán presentar denuncias presenciales en las oficinas de Avenida 16 de Septiembre número 591, casi esquina con Avenida de La Paz, en el barrio de Mexicaltzingo, o en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla.

En la capital del país, la dirección de la FGR es en Dr. Lucio número 135, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, o en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En la capital regia, la sede de la FGR está en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, km. 14.5, Colonia Nueva Castilla, municipio de General Escobedo, o en el Módulo del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República recuerda que cuenta con sedes en las 32 entidades del país.

FGR. Denuncia presencial

“A través de las postales donde aparece el link del micrositio mundialista que aparece en el portal de la Fiscalía General de la República fgr.org.mx/en/FGR/Mundial2026, también se puede consultar información útil de derechos y obligaciones de las y los extranjeros, así como el número de emergencia”, añadió.

Aseguró que con esta herramienta tecnológica, los turistas nacionales y extranjeros pueden iniciar su denuncia en línea.

“En el mismo sitio, los visitantes pueden localizar las oficinas de la FGR más cercanas en la ciudad donde se encuentren y el directorio con números telefónicos del Centro de Atención Ciudadana (CEDAC) donde se proporciona ayuda las 24 horas, los 365 días del año”, resaltó.

Dijo que otra opción digital que se muestra en las postales es escanear el código QR de Información de las Oficinas Centrales de Ventanilla Única de Atención.

“Además, en el micrositio de la FGR, diseñado para facilitar las denuncias de las víctimas de cualquier delito federal, se invita a las y los extranjeros a dar clic en el banner para localizar el domicilio o número de contacto de su embajada o llamar al 911 en caso de emergencia”.