Entregan 236 patrullas a 82 policías de diversas regiones de Jalisco

Algunas unidades se la dieron a las presidentas y a los alcaldes presentes en el acto.

Para tener una mejor capacidad de respuesta en la atención de casos de delitos o actos de inseguridad que sufre la población, el gobierno de Jalisco entregó 236 vehículos operativos a las policías municipales de 82 municipios.

En un acto realizado en Periférico Norte, a la altura de la Arena Guadalajara, el gobernador Pablo Lemus Navarro, informó que el gasto en las unidades de seguridad fue de 192 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) y aportación estatal.

Del total de unidades, 50 son para la Fiscalía Estatal y dos vehículos más para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Lemus Navarro anunció que pronto se tendrá el Centro de Inteligencia y Videovigilancia más importante del país, con 120 posiciones de trabajo.

“Hoy estamos construyendo la sede de lo que será el Centro de Inteligencia y Videovigilancia más grande y más moderno de todo el país. Seis mil millones de pesos estamos invirtiendo en él y no se trata nada más de tener un Big Brother donde veamos que es lo que pasa en la ciudad o en el estado, se trata de hacer inteligencia para anticiparnos a los grupos delincuenciales y evitar que puedan actuar en Jalisco”, precisó.

Se entregaron las llaves a presidentas municipales y alcaldes de diversas regiones del estado, entre ellas a la presidenta de El Salto, María Elena Farías (Morena) o a Alejandro Aguirre (PAN), alcalde de Chapala.

El mandatario estatal dijo que las patrullas se entregaron sin ver los colores partidistas de cada ayuntamiento en todas las regiones.

“El día de hoy estamos entregando 236 vehículos nuevos, porque me dicen ‘no solo no tenemos dinero para comprar vehículos nuevos para patrullar, sino que muchas veces, hasta tengo que estar prestando mi vehículo personal para que patrullen’. Eso no puede pasar, por eso estamos entregando estas patrullas completamente nuevas, con todo el equipamiento, tanque de gasolina lleno para que puedan regresar bien a sus municipios”, aseveró.

El coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad del gobierno estatal, Roberto Alarcón, señaló que en esta Administración se han entregado ya 1,172 patrullas a las corporaciones de seguridad.

En una segunda etapa, se entregarán 67 patrullas más a 45 municipios, para llegar al total de los 125 ayuntamientos.