Libre, chofer que participó en accidente con ingeniero ruso de la FIFA

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El Ministerio Público determinó la libertad a favor del chofer de un automóvil compacto, quien la tarde del pasado domingo 7 de junio, se vio involucrado en un accidente de tránsito en el que un ingeniero originario de Rusia, resultó lesionado cuando se trasladaba en bicicleta en la Colonia Paraísos del Colli, del municipio de Zapopan.

El extranjero, de 44 años de edad, quien labora para la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), regresaba a eso de las 16:00 horas, del Estadio Guadalajara (Chivas o Akron), acompañado de otro ingeniero en telecomunicaciones, pero éste de nacionalidad alemana.

Los dos iban en una bicicleta cada uno y presuntamente, en la confluencia de las Avenidas Las Torres y Guadalupe, el ruso se quedó sin frenos y como la calle está de bajada, no pudo detenerse y fue a estrellarse en contra de un automóvil Chevrolet Aveo, de color tinto, para luego caer al asfalto.

Debido a que sufrió un traumatismo cráneo-encefálico, tuvo que ser atendido por paramédicos; en el caso también intervino la Policía Turística de Zapopan, pues los dos extranjeros hablan inglés mas no español.

Se sabe que al ocurrir el percance los ciclistas foráneos usaban el carril de la extrema izquierda de una de las avenidas, a pesar de que existe un carril confinado para bicicletas.

Sin embargo, en lo que se deslindaban responsabilidades, el Ministerio Público de la Cruz Verde Leonardo Oliva, que conoció del asunto, dejó bajo arresto al chofer del Aveo.

La Fiscalía de Jalisco informó que a final de cuentas el automovilista fue dejado en libertad antes de que transcurrieran 48 horas, que es el término legal que tienen las autoridades ministeriales para resolver la situación jurídica de las personas bajo arresto por hechos de sangre.

Sobre el extranjero lesionado se informó que fue dado de alta, pues sus heridas no fueron de mayor consideración.