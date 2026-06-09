Recapturan a miembro del Cártel del Golfo que atacó con granada a policías de Guadalajara

Acusado de lanzar granada a Policías de Guadalajara

Un hombre señalado como parte de una célula del Cártel del Golfo, que en marzo del 2009 atacó con una granada de fragmentación a policías de Guadalajara, había sido liberado bajo medidas cautelares, pero como las incumplió fue recapturado por la Fiscalía de Jalisco.

Se trata de un individuo identificado por la Fiscalía como Eliel “N”, a quien agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión, localizaron en la Colonia El Mante, del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

En su contra estaba vigente una orden de reaprehensión por los delitos de delincuencia organizada, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y homicidio calificado en grado de tentativa, dictada por el Juzgado Cuarto de lo Penal del Primer Partido Judicial.

Según la Fiscalía, los hechos que se le imputan son los que ocurrieron la madrugada del sábado 14 de marzo del 2009, en el cruce de Calzada Independencia Norte y la Calle Monte Olivette, en Colonia Independencia, muy cerca del Estadio Jalisco.

De acuerdo con datos periodísticos, esa madrugada, dos agentes de la policía municipal, salían de una tienda de autoservicio ubicada en el cruce señalado cuando un individuo lanzó en contra de ellos, una granada de fragmentación, que aunque detonó, no hirió a los oficiales, pues estos lograron cubrirse antes de la explosión, que terminó dañando la fachada del negocio y un automóvil estacionado.

Los elementos policiacos pidieron apoyo y fueron en persecución del agresor, a quien dieron alcance en la confluencia de las calles Monte Líbano y Monte Kilimanjaro.

El individuo dijo en ese entonces llamarse Guillermo Antonio García Izquierdo, de 25 años de edad, originario de Tabasco, y aseguró que le ofrecieron mil pesos por atacar a los policías en represalia a la captura de dos hombres que el 12 de marzo de ese mismo año se habían enfrentado con agentes de la corporación municipal.

El caso es que tras las detenciones de esos dos sujetos y del que lanzó la granada en contra de los policías, se desataron una serie de cateos realizados por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, la Procuraduría de Justicia del Estado (hoy Fiscalía) y la Policía de Guadalajara, en las zonas de la Colonia Belisario Domínguez y Huentitán, así como en un fraccionamiento de Zapopan denominado Real Casa Blanca, que dejaron como resultado el aseguramiento de un gran arsenal y la captura, en total de cinco personas, incluyendo a los tres ya señalados.

Entre las armas aseguradas estaban 20 rifles de alto poder, contando fusiles AR-15, “cuernos de chivo” y G-3; una bazuca lanzacohetes, chalecos blindados, 35 granadas, seis pistolas calibre nueve milímetros y más de mil balas de diferentes calibres.

Armas aseguradas por las autoridades. Foto de archivo

En aquellas fechas, los detenidos fueron remitidos a la Procuraduría General de la República y ante un juez penal.

Ahora se sabe que al menos uno de los integrantes de la célula fue dejado en libertad bajo la condición de someterse a ciertas medidas cautelares impuestas por un juez, pero como no las cumplió, se emitió una orden de reaprehensión en su contra.

De los otros cuatro detenidos, la Fiscalía del Estado no informó en qué situación legal quedaron. Tampoco dio a conocer qué tipo de medidas cautelares fueron las que le impusieron al presunto criminal ahora reaprehendido, las cuales no cumplió y debido a ello estaba libre.