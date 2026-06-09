Tlajomulco suma cuatro patrullas estatales y anuncia compra de 20 unidades más

Tlajomulco incorporará cuatro nuevas patrullas a su parque vehicular como parte de la entrega de unidades realizada por el Gobierno de Jalisco para fortalecer las corporaciones de seguridad pública en el estado.

La asignación se dio durante un acto encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro en la Arena Guadalajara, donde fueron distribuidos 236 vehículos equipados entre 82 municipios, además de la Fiscalía del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Las nuevas unidades serán destinadas a la Comisaría de Tlajomulco para reforzar las labores de vigilancia y proximidad en distintos puntos del municipio.

Durante el evento, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó que el fortalecimiento de la seguridad no se limita a la incorporación de patrullas, sino que incluye infraestructura, capacitación y coordinación con otras corporaciones.

“Estamos muy contentos de poder estar aquí con el gobernador. Se entregaron más de 200 patrullas en todo el estado a todas y todos los presidentes municipales, sin excepción, y Tlajomulco recibe cuatro patrullas más que, sin duda, contribuirán a seguir fortaleciendo nuestra corporación. Estamos avanzando ya con la construcción de la nueva Comisaría y de la nueva Academia de Policía”, señala.

Recibe Tlajomulco patrullas (Gobierno Tlajomulco)

“Además, vienen otras 20 patrullas propias que vamos a adquirir para seguir fortaleciendo nuestra capacidad operativa. Vamos a seguir trabajando con toda la fuerza, en coordinación, haciendo equipo y poniendo todos los recursos y todo el corazón para que la seguridad llegue como queremos a las familias de nuestro municipio. Recuperar la paz y la tranquilidad es y será siempre nuestra prioridad”, añade.

El alcalde informó que el municipio adquirirá 20 patrullas adicionales con recursos propios, las cuales se sumarán a la estrategia de fortalecimiento de la corporación local.

Asimismo, destacó que continúan los trabajos para construir una nueva Comisaría Municipal y una Academia de Policía, proyectos con los que se busca mejorar la capacidad operativa, la formación de nuevos elementos y la atención a la ciudadanía.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus subrayó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer la seguridad pública y señaló que las corporaciones han recibido apoyo en materia de equipamiento, tecnología, capacitación e inteligencia policial.

Con la incorporación de estas unidades y los proyectos en desarrollo, Tlajomulco busca ampliar su capacidad de respuesta y fortalecer las acciones de seguridad en uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional del Área Metropolitana de Guadalajara.