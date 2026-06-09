Zapopan enciende la Fiesta del Futbol con un espacio gratuito para seguir el Mundial 2026

Zapopan dio el banderazo de salida a la Fiesta del Futbol con la inauguración del Public Viewing en la Plaza de las Américas, un espacio gratuito donde miles de aficionados podrán disfrutar de los partidos del Mundial 2026 en pantalla gigante y participar en diversas actividades culturales, recreativas y gastronómicas.

El recinto funcionará del 11 de junio al 19 de julio y será la sede principal de la celebración mundialista en el municipio. Durante 39 días se transmitirán más de 50 encuentros, además de presentaciones artísticas y experiencias diseñadas para visitantes locales, nacionales e internacionales.

Durante la inauguración, la encargada del despacho de la Jefatura de Gabinete de Zapopan, Sofía Navarro Quiroga, señaló que la iniciativa busca acercar la experiencia de la Copa del Mundo a toda la ciudadanía y convertir el evento en una celebración colectiva.

“Ser sede mundialista es mucho más que recibir partidos. Es una oportunidad para que todas y todos formen parte de esta celebración global, para mostrar nuestra identidad, nuestra cultura y la manera en que vivimos el futbol como comunidad”, expresó.

Las autoridades municipales destacaron que el Public Viewing fue concebido como un punto de encuentro familiar con acceso gratuito y una programación que combinará deporte, cultura y entretenimiento. Entre las actividades previstas se encuentran presentaciones de mariachi, ballet folclórico, danzas tradicionales, música electrónica, reggae, salsa y espectáculos multidisciplinarios.

Además, agrupaciones representativas del municipio como la Sinfónica de Zapopan, la Banda Sinfónica, el Coro Municipal y diversas compañías de teatro, circo y danza participarán en la agenda cultural preparada para acompañar la justa mundialista.

La experiencia también incluirá una amplia oferta gastronómica con la participación de productores, emprendedores y comercios locales, quienes ofrecerán alimentos, bebidas y productos típicos de la región.

Para facilitar el acceso al recinto, el Gobierno de Zapopan habilitó tres puntos de ingreso ubicados en los alrededores de la Plaza de las Américas y recomendó utilizar la Línea 3 del Tren Ligero, el sistema Mi Bici Pública y las rutas de transporte que circulan por las avenidas Hidalgo y Laureles.

Las autoridades precisaron que no habrá cierres viales en el primer cuadro del municipio y que los estacionamientos públicos operarán de manera habitual durante toda la celebración.

Asimismo, se implementará un operativo especial de seguridad con filtros de acceso, personal de Protección Civil, servicios médicos y protocolos de atención para garantizar la seguridad de los asistentes. Por ello, estará prohibido ingresar con objetos como armas, bengalas, envases de vidrio, alimentos, bebidas, baterías externas y otros artículos considerados de riesgo.

La Fiesta del Futbol no se limitará al Centro Histórico. También habrá actividades relacionadas con el Mundial en el Auditorio Benito Juárez y el Conjunto Santander de Artes Escénicas, convirtiendo a Zapopan en el único municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara con tres sedes oficiales para vivir la experiencia mundialista.

Con este despliegue, el municipio busca consolidarse como uno de los principales puntos de reunión para los aficionados durante la Copa del Mundo, combinando la pasión por el futbol con actividades culturales y espacios de convivencia para todas las edades.