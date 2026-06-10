Zapopan inaugura la escultura “El Gol”, legado artístico rumbo al Mundial 2026

Como parte de las actividades culturales previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, autoridades municipales inauguraron la escultura “El Gol” en el parque de la estación Zapopan Centro de la Línea 3 del Tren Ligero, una obra que busca convertirse en un símbolo permanente del torneo y en un espacio de convivencia para habitantes y visitantes.

Durante la ceremonia, Victoria Montserrat Hidalgo Gallardo, host city officer de Guadalajara para el Mundial 2026, destacó que la pieza representa un homenaje que permanecerá en la ciudad como recuerdo de la justa deportiva más importante del planeta.

“Esta es una semana en donde se cumplen sueños. Ustedes pueden ver en toda la ciudad que vamos caminando, vamos en coche, vamos conviviendo, y sabemos que este es el Mundial que está uniendo generaciones”, expresó. Añadió que el torneo permitirá conectar a quienes vivieron las ediciones de 1970 y 1986 con las nuevas generaciones que construirán recuerdos en torno al Mundial de 2026.

Por su parte, el artista Humberto Baca resaltó la relación entre el arte y el futbol, al considerar que ambas expresiones tienen la capacidad de generar emociones y vínculos entre las personas.

“Más allá de la razón, del orden, de la inteligencia artificial, de la técnica o de lo digital, el futbol pertenece a la magia, pertenece al cuerpo. El futbol es amor, y si el arte es amor, es porque los dos producen amor”, señaló durante su intervención, al tiempo que agradeció la inversión realizada en proyectos culturales vinculados al Mundial.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, subrayó que se trata de un proyecto único y explicó que la ubicación de la obra fue seleccionada estratégicamente para garantizar una mayor exposición al público.

El alcalde detalló que inicialmente se contempló colocar la escultura en Plaza Caudillos; sin embargo, se optó por instalarla junto a la Línea 3 debido al alto flujo de personas que transitan diariamente por la zona.

“Se puede meter a la portería, sacarse un selfie. Y bueno, eso es lo que queda como legado de un Mundial”, afirmó.

Frangie aseguró además que el municipio se encuentra preparado para recibir la fiesta mundialista tanto en infraestructura como en actividades culturales y recreativas.

“Estamos listos. El día de mañana nos llega la hora de vivir el Mundial”, puntualizó el presidente municipal, quien reconoció el trabajo de los equipos involucrados en la organización de los eventos relacionados con la Copa del Mundo.

La escultura “El Gol” se suma a las acciones impulsadas en Zapopan para consolidar el legado cultural del Mundial 2026 y acercar la celebración futbolística a la ciudadanía mediante espacios públicos de encuentro, participación y expresión artística.