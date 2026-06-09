Anuncia Lemus: jueves 11 no hay clases ni actividades en dependencias gubernamentales

Lemus anunció que el día de la inauguración del Mundial 2026 no habrá clases ni actividades en el sector gubernamental

En concordancia con lo anunciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en torno a la suspensión de actividades públicas, el día de la inauguración del Mundial, el gobernador Pablo Lemus Navarro informó que las dependencias públicas estatales y las escuelas del gobierno de Jalisco tampoco van a laborar el próximo jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

“Aquí en jalisco he firmado ya también un decreto que va exactamente en la misma línea; es decir, la suspensión de actividades del sector público exceptuando todos aquellos que vayan vinculados a situaciones de emergencia como la coordinación de Protección Civil y Bomberos y todos los cuerpos de seguridad”, posteó en redes sociales el mandatario jalisciense.

Dijo que este jueves 11 de junio no habrá clases en Jalisco y que lo que se busca con el paro de activadles es mejorar la movilidad en la ciudad y también que la población pueda disfrutar del partido de futbol inaugural del Mundial de Futbol 2026, que se realizará ese día a las 13:00 horas en la capital del país, cuando se enfrente la Selección Mexicana contra su similar de Sudáfrica.

Previo al juego inaugural, está agendado un espectáculo con artistas entre los que figuran la agrupación tapatía Maná, Alejandro Fernández, Shakira, Los Ángeles Azules y Belinda.

Tenemos un anuncio importante que darles, en sintonía con el anuncio dado por la Presidenta, @Claudiashein, sobre la suspensión de actividades este próximo 11 de junio. Ayúdanos a difundir el mensaje. pic.twitter.com/ytBCm8v7fp — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 9, 2026

QUE SÍ HABRÁ TRANSPORTE PÚBLICO

El transporte público trabajará en sus horarios habituales durante la celebración del Mundial de Futbol 2026, según anunciaron las autoridades estatales.

Se dijo que además se contará con horarios extendidos los días en que se disputen partidos en el Estadio Guadalajara (Akron o Chivas).

SHEINBAUM FIRMÓ DECRETO PARA SUSPENDER ACTIVIDADES PRESENCIALES Y CLASES EN CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este martes 9 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México, con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana y a la seguridad vial, el jueves 11 de junio, día del partido inaugural.

La titular del Poder Ejecutivo Federal dijo durante su conferencia “La mañanera del pueblo”, que el decreto se realizó para prever “que no haya tráfico, que no haya problemas el día de la inauguración del Mundial”.

El decreto firmado por la presidenta señala las siguientes consideraciones: