Brilla talento jalisciense en la competencia internacional de matemáticas SIMOC 2026

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Como muestra del talento de las niñas y niños en la entidad, estudiantes jaliscienses destacaron en la edición 2026 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur (SIMOC, por sus siglas en inglés), una de las competencias internacionales de matemáticas más importantes del mundo, que este año reunió a 2 mil 287 participantes provenientes de alrededor de 40 países y territorios. La edición 2026 se llevó a cabo del 17 al 21 de julio en Singapur y representó la octava participación de México en este certamen.

La delegación mexicana estuvo integrada por 235 estudiantes provenientes de 18 estados, quienes obtuvieron un total de 53 medallas de oro, 78 de plata, 181 de bronce y 70 menciones honoríficas, tras demostrar sus conocimientos y habilidades matemáticas en desafíos individuales y por equipos. Jalisco fue la entidad con mayor representación dentro de la delegación nacional con 122 estudiantes, equivalentes al 51 por ciento del total de participantes mexicanos.

Además de destacar por su presencia, las y los estudiantes jaliscienses alcanzaron su mejor resultado histórico en SIMOC, con 175 preseas —28 de oro, 38 de plata y 109 de bronce— y 35 menciones honoríficas. Como parte del respaldo al talento jalisciense, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (SEJ), brindó apoyo económico a 35 estudiantes para cubrir los gastos relacionados con su participación en la competencia. Este grupo obtuvo siete medallas de oro, diez de plata, 30 de bronce y ocho menciones honoríficas.

Las y los participantes de la entidad forman parte de la Red Talento al Estilo Jalisco, un espacio donde se identifica, impulsa y acompaña a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con interés y habilidades destacadas por las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). A través de esta red, las y los estudiantes tienen acceso a programas de formación, concursos y eventos de impacto nacional e internacional, comparten experiencias con otros jóvenes, establecen vínculos con universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil, y reciben acompañamiento y mentorías personalizadas para fortalecer su desarrollo académico y personal.

Para saber más:

SIMOC: una de las competencias internacionales de matemáticas más reconocidas a nivel mundial.

Intercambio cultural: cada año reúne a estudiantes de distintos países para poner a prueba sus conocimientos y promover el trabajo colaborativo.

Clasificatorio SASMO: las y los participantes fueron seleccionados tras obtener medallas en este certamen celebrado en marzo.