Zapopan presenta “Agosto Cuenta”, una agenda con más de 27 actividades gratuitas para las juventudes

Con una agenda integrada por más de 27 actividades gratuitas, el Gobierno de Zapopan presentó “Agosto Cuenta”, un programa con el que conmemorará el Mes Internacional de las Juventudes mediante eventos culturales, deportivos, académicos, recreativos y de participación ciudadana dirigidos a las y los jóvenes del municipio.

La iniciativa busca concentrar en un solo espacio digital toda la oferta institucional disponible para este sector de la población, acercando programas, talleres, apoyos y espacios diseñados para impulsar su desarrollo integral y fortalecer su participación en la vida pública.

Durante la presentación, la coordinadora general de Construcción de Comunidad de Zapopan, María Gómez Rueda, explicó que el objetivo es construir una agenda de la mano de las juventudes y escuchar sus necesidades para orientar las políticas públicas y los recursos municipales.

“Nosotros lo que queremos es construir una agenda con las juventudes, que las juventudes nos digan hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos, los presupuestos, que ustedes nos digan qué espacios necesitan seguros para que puedan vivir en comunidad”, señaló.

Agregó que la intención también es generar oportunidades para que las y los jóvenes encuentren espacios de convivencia, fortalezcan sus proyectos de vida y continúen persiguiendo sus metas.

La programación contempla actividades enfocadas en el desarrollo cultural, deportivo, académico y recreativo, así como acciones para fomentar la participación ciudadana, con el propósito de ofrecer oportunidades de crecimiento integral y fortalecer el vínculo de las juventudes con su comunidad.

Por su parte, la titular del Instituto Municipal de las Juventudes de Zapopan, Valeria Pelayo Velarde, destacó que esta agenda representa un cambio de visión al reconocer a las juventudes no como el futuro, sino como el motor de transformación del presente.

Señaló que “Agosto Cuenta” busca celebrar las distintas identidades juveniles, escuchar sus voces y abrir espacios donde puedan apropiarse del espacio público, expresarse libremente y construir comunidad desde sus propias realidades e intereses.