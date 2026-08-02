Matan a rapero a corta distancia de escena de crimen por el que estuvo detenido en 2010

"Soldis C4". Captura de pantalla de video en Youtube

El rapero conocido como “SoldisC4″ fue muerto a balazos en la Colonia Lázaro Cardenas, de Guadalajara, cerca de los límites con Arboledas del Sur. El homicidio ocurrió en un punto ubicado a 1.7 kilómetros de distancia del lugar en donde se cometió otro asesinato, en el 2009, y por el cual el cantante estuvo detenido y fue enviado a Puente Grande un año después.

La tarde del pasado viernes 31 de julio, alrededor de las 13:00 horas, el exponente de rap, cuyo verdadero nombre era Alejandro Hinojosa Vargas y tenía 38 años de edad, estaba grabando un video en la Calle Miguel Orozco Camacho, entre Juan Jiménez Méndez y Diego Montenegro, cuando se presentó un hombre armado que según se dijo en primera instancia, iba cubierto del rostro y le disparó a quemarropa para enseguida huir en una motocicleta.

Policías de Guadalajara indicaron que a la víctima se le apreciaban a simple vista cuatro heridas de arma de fuego en la cabeza y la espalda, aunque en la escena de los hechos quedaron alrededor de diez casquillos de bala calibre 9 milímetros.

Luego de la llegada de los agentes municipales arribaron paramédicos pero sólo pudieron confirmar que el hombre que sufrió el atentado ya estaba sin vida.

Posteriormente se supo la identidad del cantante y su nombre artístico.

DETENIDO EN 2010

Alejandro Hinojosa Vargas, mejor conocido como “Soldis C4″ fue detenido en diciembre del 2010, a la edad de 22 años, por el asesinato de un joven llamado Juan Gustavo, el cual fue cometido con arma de fuego por supuestas riñas entre pandilleros, la madrugada del primero de marzo del 2009, en la Calle Antonio Abad Rivera, cerca de la Calle Juan Alegría, en la Colonia Los Colorines, en Guadalajara.

En esa ocasión, aparte de la muerte de Juan Gustavo, de 24 años de edad, dos acompañantes de este resultaron heridos; uno de bala y el otro por golpes.

“Soldis C4″, quien en esa época era apodado “El T”, fue encarcelado en el Reclusorio de Puente Grande, acusado de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa; sin embargo, después de dos años preso, quedó en libertad, según él mismo lo narró en videos que se encuentran en Internet.

La Fiscalía del Estado inició una averiguación por el asesinato del rapero, en la que habrá de seguir varias líneas de investigación en busca de esclarecer el suceso.

OTROS CANTANTES DE RAP ASESINADOS

El jueves 19 de abril de 2018 amaneció envuelto en cobijas, en la Colonia Tetlán Río Verde, de Guadalajara, el cadáver del rapero Ramón Conchas, de 42 años de edad, cuyo nombre artístico era Yosie Locote; él perteneció a una pandilla de la Colonia Santa Cecilia, cercana al lugar en donde fue encontrado su cuerpo.

El 2 de septiembre de 2023, Lefty SM, otro rapero cuya verdadera identidad era Juan Carlos Sauceda Vázquez, de 31 años de edad, fue muerto a tiros en una casa del Fraccionamiento La Cima, en Zapopan.

Por este caso hubo una persona detenida pero no se sabe si ya fue sentenciado y el móvil del homicidio.