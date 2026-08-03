Acusa PRI Jalisco censura tras resolución del INE contra Alejandro Moreno

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, calificó como un riesgo para la libertad de expresión la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del dirigente nacional del partido y senador Alejandro Moreno Cárdenas, al asegurar que el organismo no debe actuar como un mecanismo para limitar las expresiones de la oposición.

En conferencia de prensa, la dirigente anunció que el priismo jalisciense respaldará la estrategia jurídica que emprenda el Comité Ejecutivo Nacional para impugnar la determinación.

“Nos preocupa profundamente esta era de censura. El árbitro electoral no puede ser un jugador más. Acompañaremos esta defensa porque no podemos permitir que se vulneren las libertades democráticas”.

Haro sostuvo que, si Morena considera falsos los señalamientos que se le hacen, debe responder con hechos y deslindarse de cualquier vínculo con la delincuencia organizada, en lugar de intentar acallar las críticas.

También expresó su respaldo a periodistas y medios de comunicación, al considerar que desempeñan un papel de contrapeso frente al poder.

“Con el poder no se puede ser complaciente. El periodismo libre existe para ser un contrapeso y desde el PRI acompañaremos a quienes informan con veracidad y defienden la libertad de expresión”.

La dirigente priista llamó además a los partidos que se asumen como oposición a dejar de lado las diferencias y construir un frente común para defender las libertades democráticas.

En la misma conferencia, el secretario de Organización del PRI Jalisco, Alberto Arreola, informó que 825 personas se han inscrito a la estrategia Defensores de Jalisco, un programa de organización territorial y participación ciudadana impulsado por el partido.

Detalló que hasta el momento se han realizado seis encuentros regionales y que en los próximos días continuarán las reuniones en el Distrito 1, en la zona norte del estado, y en el Distrito 17, previo al encuentro estatal que dará por concluida la primera etapa del programa.

Laura Haro aseguró que la convocatoria ha sumado tanto a militantes como a ciudadanos sin afiliación partidista.

“Más de 800 personas han levantado la mano para defender a Jalisco. Esa respuesta demuestra que hay mujeres y hombres dispuestos a trabajar por su estado y construir una alternativa cercana a las familias”.

Añadió que el PRI Jalisco mantendrá los recorridos por el estado para fortalecer su estructura territorial y consolidar la estrategia Defensores de Jalisco en las próximas semanas.