Usan patrulla de Tonalá en video musical; descarta gobierno municipal autorizar su uso

El Gobierno de Tonalá abrió una investigación interna luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que aparece una patrulla de la Comisaría Municipal participando en la grabación de un video musical, presuntamente de un rapero, sin que existiera autorización para ello.

En las imágenes se observa a un grupo de personas durante la filmación, mientras detrás de ellas permanece estacionada una patrulla oficial con la torreta encendida. En la toma también se aprecia a un menor de edad observando la grabación en la caja de la unidad policial.

Tras la difusión del material, el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad, Miguel Magaña Orozco, instruyó a la Dirección de Asuntos Internos iniciar una investigación para determinar cómo la unidad terminó siendo utilizada en una actividad ajena a las funciones de seguridad pública.

El gobierno municipal informó que, hasta el momento, la Comisaría de Tonalá no ha otorgado autorización alguna para el uso de una patrulla con fines de grabación o para cualquier actividad distinta a las labores de seguridad.

Añadió que, una vez concluidas las indagatorias, se deslindarán responsabilidades y se procederá conforme a los reglamentos municipales y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

“Se investiga el video en el que aparece una patrulla. Se deslindarán responsabilidades para proceder de acuerdo con la Ley”, indicó el municipio en una postura oficial.