Un exorcista destituido y expedientes ovnis desclasificados

La comunidad ufológica lleva décadas en ascuas esperando el día de la gran revelación. Suena a título de película o de serie de ciencia ficción al estilo de “El problema de los tres cuerpos” o de la película de Steven Spielberg, “El día de la revelación”.

En México tenemos nuestro profeta de los avistamientos ovnis quien ya cuenta con un canal de televisión abierta, el periodista Jaime Mausaan quien en recientes declaraciones nos exhorta, como humanidad, a prepararnos para entrar en contacto con una civilización alienígena. Un encuentro que de darse marcará un hito en la historia, nos obligará a cuestionarnos filosóficamente nuestro lugar y fin en el basto universo.

Ovnis

Pero no faltan voces expertas en temas teológicos y hasta esotéricos que advierten que estos encuentros con supuestos extraterrestre, no serían lo que tanto esperan los fanáticos de los ovnis. Hay la teoría, no tan nueva, que el fenómeno UFO ocultaría algo más metafísicamente cercano y familiar y a la vez siniestro y aterrador para la humanidad.

La idea es que ellos, los extraterrestres han estado desde siempre con nosotros; pero, no son viajeros de las estrellas. Como lo revela Jean Robin en su libro “Ufo, la gran parodia”, son en realidad seres elementales (como los antiguos duendes, hadas, elfos, trols…) que se adaptan a los imaginarios culturales de la humanidad para manifestarse.

Otros ufólogos como David Icke y el ex jesuita Salvador Freixedo sostienen que no vienen de otro planeta, sino que son seres Inter dimensionales de aspectos tan exotistas semejantes a los reptiles o dragones. Los expertos citados coinciden que estos visitantes del más allá no son nuestros amigos y que tienen para con nosotros las peores intenciones.

En este tenor, no han faltado sacerdotes católicos que son de la opinión de que los supuestos visitantes de otros planetas son en realidad nuestros viejos conocidos los demonios poniéndose al día con nuestra cultura contemporánea y planetaria, tecnofílica y logocéntrica. Si damos por cierta esta idea, los encuentros cercanos como los del tercer tipo, en los que de plano, según se dice, te rapta el platillo volador, serían en realidad experiencias luciferinas semejantes a las posesiones demoniacas.

Stephen Rossetti

Por sostener esta opinión, Stephen Rossetti fue destituido de su cargo de exorcista de la Arquidiócesis de Washington (Estados Unidos). Su Cardenal, Robert McElroy, arzobispo de Washington la hizo efectiva el pasado 3 de junio del año en curso.

La destitución estuvo seguida con el rompimiento con el Centro de Renovación Espiritual de San Miguel presidido por Rosetti, asociación católica sin ánimos de lucro, que imparte talleres educación espiritual y de capacitación de clérigos.

Todo detonó con un video de YouTube que publicó Rossetti el 29 de mayo el que expresó su creencia de que muchos sino es que todos los avistamientos ovnis, son de hecho demonios… dando más detalles, explicó en el video que estas entidades: “pueden hacer cosas que nosotros no podemos, como la velocidad y todo tipo de cosas que los seres humanos no pueden hacer”.

Al presentar argumentos del por qué de la destitución, McElroy señaló que lo dicho por Rossetti socaba gravemente lo que enseña la Iglesia acerca del diablo, los demonios y el exorcismo. Y en eso tiene razón, el Papa Francisco, en mayo del 2014, de manera hipotética planteó que si mañana llegara una expedición de marcianos y uno dijera: “Quiero ser bautizado”. “¿Qué pasaría?”. A lo que el papa se auto respondió: “¿Quiénes somos nosotros para cerrar las puertas?”.

Esta afirmación es completamente disonante con todas aquellas que califican a los alienígenas de entidades demoniacas.

Rossetti finalmente: “Pidó perdón por cualquier forma en que no haya sido fiel a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, particularmente en el vídeo citado sobre ‘extraterrestres y lo demoníaco’”.

El tema de los ovnis está muy en boga y esto en parte se debe a la desclasificación de parte del Departamento de Guerra de los Estados Unidos de 160 archivos que contienen fotografías, videos y reportes oficiales relacionados con ovnis procedente de dependencias gubernamentales como la Nasa, el FBI y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Ovnis

La iniciativa de dar a conocer estos materiales corrió por cuenta del propio Donald Trump. La declaración de Rossetti no sólo va en contra de los dichos de un Papa sino también podría ser utilizada dolosamente para afirmar que un gobierno como el estadounidense anda metido en asuntos demoniacos investigando un fenómeno como el ovni.

Sobre el asunto de los extraterrestres, la Iglesia como en otros temas controversiales, siempre ha sabido mantener la prudencia con apego a su doctrina y sí de momento las opines no podría ser más divergentes, con todo y los 160 archivos desclasificados no tenemos aún una certeza definitiva y contundente de la existencia y presencia de seres de otros planetas.