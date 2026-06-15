Tlajomulco cede terrenos para regularizar escuelas y facilitar obras de infraestructura educativa

El Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó por unanimidad cinco iniciativas para donar predios a la Secretaría de Educación Jalisco, una medida que permitirá regularizar escuelas y facilitar proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura educativa en el municipio.

De acuerdo con la síndica municipal, Thania Edith Morales Rodríguez, en esta primera etapa se transferirán alrededor de 35 mil metros cuadrados al patrimonio estatal. Además, el proceso contempla la regularización de 89 planteles de educación básica.

“Esta regularización beneficiará a 4 mil 760 alumnos que actualmente estudian en estos planteles y, con ello, también estamos generando las condiciones para que el INFEJAL no tenga ningún obstáculo para atender temas de remodelación y otros asuntos relacionados con infraestructura educativa, de acuerdo con los diagnósticos ya establecidos”, señaló la funcionaria.

Entre los planteles considerados se encuentran escuelas ubicadas en La Fortuna, Los Fresnos, Hacienda Santa Fe, Chulavista y Hacienda Los Fresnos, donde operan primarias y preescolares que desde hace años requerían certeza jurídica sobre los terrenos que ocupan.

Las autoridades municipales informaron que continuarán las gestiones con el Gobierno de Jalisco para impulsar nuevas inversiones destinadas al mantenimiento, equipamiento y mejoramiento de los centros escolares.

Predios incluidos en las iniciativas