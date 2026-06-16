MC pide al alcalde que abran el proyecto del rastro de Tonalá a nuevas empresas

El coordinador legislativo de MC rechazó que haya golpeteo político al alcalde de Tonalá.

La bancada de MC en el Congreso, conformada por 11 diputados locales, señaló que, en el tema del proyecto para concesionar el servicio del rastro en Tonalá, mediante una Asociación Público Privada (APP), el tema central es que se retire cualquier rastro de conflicto de interés del alcalde Sergio Chávez Dávalos.

Argumentar que se trata de un golpeteo político, es evadir el punto central, en el que la empresa que construiría el rastro, tuvo entre sus socios a tres hermanos del alcalde y a otra persona cercana a Chávez Dávalos, advirtió el coordinador parlamentario de la bancada naranja, José Luis Tostado Bastidas.

“Me parece que estamos evadiendo el punto central en esta discusión, el punto central es que se dio cuenta en medios de comunicación, medios serios, de que la empresa que está interesada o la que tiene asignado la participación en el rastro de Tonalá, participaron familiares directos del presidente municipal y además una persona con la que él mismo reconoce tener una relación que es pública y se declara como tal. Esa es la discusión”, precisó.

José Luis Tostado afirmó que, si Tonalá requiere contar con un nuevo rastro, entonces, que se abra la convocatoria a otras empresas que no tengan vínculo con el alcalde morenista Sergio Chávez Dávalos.

“Insisto. Que se allegue la información, el Congreso lo que está haciendo es revisar esa propuesta. Lo que nos parece incorrecto es que se den este tipo de conflicto de intereses o que se dieran esos conflictos de intereses, en un proyecto que reconocemos es importante para el municipio”, dijo Tostado.

Tostado le dijo al presidente municipal de Tonalá, “que no se canse” ante las críticas que se expresaron en su contra y que si el rastro es un servicio necesario para los pobladores, entonces, que se abra la participación a otras empresas.

El rastro de Tonalá se clausuró desde 2023 y de momento, la carne de res y de puerco que se consume en ese municipio se adquiere de los rastros de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, lo que puede encarecer el costo final para los habitantes tonaltecas.