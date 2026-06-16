Detienen a hombre señalado por agredir con machete a dos perros en Tlaquepaque

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque detuvieron a un hombre señalado por su probable participación en un caso de maltrato y crueldad animal ocurrido en la colonia Las Liebres.

La intervención se originó tras un reporte canalizado por el C5 Jalisco, que alertó sobre una posible agresión contra animales en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Arboledas y Jazmín.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con una vecina, quien relató que, luego de una riña entre dos perros y un gato, un hombre habría reaccionado de forma violenta contra los animales. Según su testimonio, golpeó a uno de ellos con diversos objetos y lesionó a dos caninos con un machete.

Los oficiales localizaron a los perros heridos y solicitaron la intervención de personal de Bienestar Animal del municipio. Posteriormente, realizaron el aseguramiento de Carlos “N”, de 25 años de edad, quien fue detenido sin que se reportaran incidentes adicionales.

Personal de la Clínica de Bienestar Animal acudió al sitio para brindar atención a los animales lesionados y trasladarlos para su valoración médica. De acuerdo con el reporte, los perros recibieron tratamiento analgésico y antibiótico, además de limpieza de heridas. Su estado de salud será evaluado para determinar si requieren intervención quirúrgica.

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a denunciar posibles casos de maltrato animal a través de los canales de emergencia correspondientes.