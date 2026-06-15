Tlaquepaque recuerda el papel que jugó en la ruta hacia la Independencia de México

La ceremonia se llevó a cabo en el Museo del Premio Nacional de la Cerámica “Pantaleón Panduro”, donde autoridades municipales y representantes de los poderes del Estado recordaron el episodio histórico protagonizado en el entonces poblado de Tlaquepaque.

Durante la sesión solemne, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que fue en una finca ubicada en lo que hoy es el andador Independencia donde el general brigadier Pedro Celestino Negrete proclamó la independencia de la Nueva Galicia.

“Hoy conmemoramos que nuestro municipio fue punta de lanza de la primera gran transformación de la vida pública de nuestro México, la Independencia”, expresó.

La alcaldesa destacó que la adhesión de los territorios de la Nueva Galicia al Plan de Iguala contribuyó al movimiento que derivó en la Independencia de México meses más tarde. También recordó que Tlaquepaque fue escenario de otros momentos relevantes de la historia nacional, entre ellos la estancia de Miguel Hidalgo y Costilla en 1810.

“Nuestro pueblo no solo es testigo, sino gran protagonista de actos decisivos en la construcción de nuestra nación, a la que hoy representa con orgullo en todo el mundo”, afirmó.

En su mensaje, Pérez Segura llamó a mantener vigentes los ideales de justicia, igualdad y dignidad que dieron origen al movimiento independentista.

Asimismo, sostuvo que el municipio mantiene una vocación transformadora en la vida pública del país. “Al conocer y reconocer nuestra historia, entendemos que en San Pedro Tlaquepaque somos el corazón de la Independencia de México, somos el alma de la mexicanidad”, expresó.

Al acto asistieron Juan Francisco Ramírez Salcido, subsecretario general de Gobierno de Jalisco; José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y la diputada Alondra Getsemany Fausto de León, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local.